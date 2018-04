Iinterbloques Argentina Federal y FR-UNA seguirán reclamo por "tarifas justas"

Ante la imposibilidad del tratamiento del proyecto de tarifas durante la sesión extraordinaria de ayer, los interbloques Argentina Federal y Frente Renovador - UNA convocaron a un plenario de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor para este martes 24 a las 18.30hs.



La reunión conjunta, que será encabezada por el justicialista Sergio Ziliotto y la diputada del Frente Renovador - UNA Marcela Passo, tendrá como objetivo emitir dictamen del proyecto de "tarifas razonables" presentado por ambos interbloques esta mañana en conferencia de prensa. A su vez, fue invitada a participar la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialismo.



"Seguimos apostando al debate porque es un tema prioritario para los argentinos. Esperemos que ahora el oficialismo cumpla y no se ausente del trabajo en comisiones. Hay una preocupación real de la sociedad, que nos pide que nos ocupemos de este tema", manifestó el presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner.



"Sería muy malo para todos los argentinos que el Congreso de la Nación le dé la espalda a las demandas de la sociedad. Por eso, insistiremos en el tratamiento de nuestro proyecto a partir del trabajo en plenario de comisiones. Los argentinos necesitan que nos encarguemos del problema de los precios, de las tarifas y de las dificultades de los sectores productivos", remarcó Kosiner.



Por su parte, Diego Bossio sostuvo que "el gobierno no quiere modificar las tarifas pero nosotros estamos convencidos de que hay que bajar las tarifas de luz, agua, energía, transporte y peajes porque es insostenible esta situación. Gran parte de los argentinos no llega a fin de mes".