Ante los reclamos, el Gobierno haría "retoques" en los aumentos de tarifas

Política Peña convocó a dirigentes de Cambiemos para debatir el aumento de tarifas

El Gobierno cedió ante la presión de sus socios y se mostró dispuesto a realizar algunos retoques en su política tarifaria., lo que se discutirá es la forma en que se cobrarán las boletas que lleguen con los nuevos incrementos.Es por ello que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibirá hoy a las principales espadas de Cambiemos en el Congreso para debatir los posibles cambios; si bien en el Gobierno no tenían aún los detalles de la propuesta que les presentarán,. Una de las opciones más extendidas en la Casa Rosada y que podría imponerse hoy es la de"Estamos dispuestos a escuchar cualquier alternativa sin desconocer que lo que tenemos que hacer es resolver el déficit fiscal. Lo que hagamos más lento por un lado tendrá que ser más rápido por el otro. Las propuestas tienen que tener madurez y sensatez fiscal", dijo el vicejefe de Gabinete Mario Quintana."No tienen que asustar los matices. Conversé con Lilita [Carrió]y su preocupación es genuina por el impacto en los sectores medios y medios bajos de las facturas; su posición enriquece el proceso de discusión. No es una fractura ni un quiebre. Hay que celebrar la diversidad", expresó.Tras el cruce, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el encargado de organizar el encuentro del que participarán los jefes de bloque de Pro, Nicolás Massot; de la UCR, Mario Negri, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. "Nuestros socios sabían nuestra política tarifaria. Lo que pasa con los precios no hace más que responder a la fórmula establecida y a la quita de subsidios planteada", anticipó Quintana.Es decir, no habrá modificaciones en los incrementos establecidos en las audiencias públicas a principio de año. El Presidente está obsesionado con reducir el déficit fiscal y considera que la recomposición de las tarifas es un paso fundamental. Para que no haya dudas, desde Tucumán Macri ratificó ese camino., avisó el jefe del Estado.