En Concordia se sumaron al "ruidazo" por los aumentos en tarifas

Pronunciamiento por la situación en Siria



"En el contexto de continuidad del plan de ajuste desplegado por el gobierno nacional y su réplica por parte del gobierno provincial, que afecta a trabajadores ocupados, precarizados, y desocupados, quienes integramos la Multisectorial de Concordia nos estamos movilizando", detallaron en la convocatoria de este miércoles, que se replicó en diferentes lugares del país, según conoció Elonce.com.En el mismo sentido, en la movilización aseguraron "somos conscientes que esta lógica de ganancias en beneficio de unos pocos en perjuicio de la mayoría, no es algo extraño al mundo que vivimos y si no le ponemos freno nos llevará a la verdadera barbarie".Aseguraron que rechazan "la política de salarios a la baja, que se manifiesta por el ya irreal techo del 15 %, que los gobiernos y las patronales quisieron imponer y que ha sido roto por el creciente descontento de los trabajadores, las huelgas, asambleas y movilizaciones. Pero ante una inflación que no cesa, donde ningún estudio serio ni las propias proyecciones oficiales del Banco Central lo ubican por debajo del 20 %, nos seguimos encontrando con dilaciones, aprietes, presiones, descuentos por huelga y restricciones a las normativas que regulan la asamblea en los lugares de trabajo", expresaron en el comunicado firmado por Agmer Concordia, Sadop, ATE, AMET, AJER, Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, CTA Mesa local Concordia, Sindicato de Camioneros, Asociación del Personal de la Universidad de Entre Ríos y Asociación Personal INTA.Se manifestaron "unidos en los intereses de los trabajadores, en defensa del salario, de los puestos de trabajo, de mejores condiciones laborales, de los sectores golpeados por la crisis, de los derechos democráticos y sociales, la soberanía nacional y por un proyecto económico, social y cultural del país, al servicio del pueblo"."Decimos no a la guerra, y decimos también que nos provoca repulsión el violento apoyo del gobierno argentino, que nos involucra en conflictos internacionales de forma absolutamente irresponsable y con consecuencias impredecibles. Decimos sí a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", afirmaron en el comunicado. Elonce.com.