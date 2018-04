"Me he comprometido siempre a decirles la verdad", dijo Macri

Economía Macri descartó dar marcha atrás con las subas de tarifas

El presidente Mauricio Macri encabezó el acto simbólico previo a la partida del primer camión exportador de limones hacia Estados Unidos desde 2001, donde destacó el "trabajo conjunto" entre Nación, la provincia de Tucumán, los trabajadores y el sector privado para lograrlo.Macri realizó un vuelo fugaz a Tucumán para participar junto al gobernador Juan Manzur, en el departamento de Cruz Alta, del acto que precedió a la salida del primer camión de limones hacia Estados Unidos desde 2001, que llevó 30 toneladas de ese producto de la empresa Argenti Lemon.Hoy "es un día muy importante para la enorme familia que mueve este sector de la economía", sostuvo Macri, quien previo al acto se reunió con la Mesa Citrícola, con quienes hablaron de expandir las exportaciones a países como "India, Corea, Japón o Canadá", indicó el presidente en el acto."Apostamos a la capacidad argentina y a las economías regionales, que son una fortaleza que tenemos y la hemos potenciado", afirmó el Presidente, quien aseveró que "todo tiene que funcionar mejor porque cada vez habrá más argentinos con trabajo de calidad, que es lo que todos queremos".Además, elogió las obras que se realizan en el Plan Belgrano, que "lleva infraestructura", porque "también hablábamos (en la Mesa Citrícola) de que es difícil que se pueda llegar a todas partes si Tucumán no está bien conectado al mundo".También hizo referencias al aumento de las tarifas y agregó: "No soy mago, no me sale. Tampoco soy estafador. Pero me he comprometido siempre a decirles la verdad, y que todo lo que vale se genera y construye con el esfuerzo personal que te gratifica, te levanta el autoestima, y ese es el camino que vamos a construir para Argentina", completó.