La UOM anunció un paro nacional con movilización para el 3 de mayo

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, anunció un paro nacional con movilización ante la falta de acuerdo en la negociación salarial con los empresarios, en el marco de la paritaria.Al registrarse un nuevo fracaso en la cuarta reunión oficial que mantuvieron representantes del sector empresario y dirigentes de la UOM, Caló habló con Cadena 3 desde Mar del Plata y anunció que los congresales del gremio definieron por unanimidad la fecha del paro para el jueves 3 de mayo.La UOM reclama un haber inicial de $ 17.000, que representa el valor aproximado de la canasta básica.Al término del encuentro del que participaron 300 congresales, Caló dijo que las negociaciones paritarias con los empresarios "están estancadas luego de cuatro reuniones", y calificó como "una burla" la última oferta de aumento, que prevé un 12 por ciento "en tres tramos de 6, 3 y 3 por ciento, entre abril y noviembre".Las medidas anunciadas incluyen la realización de asambleas en las fábricas entre el martes y el viernes de la próxima semana, luego de que se concrete una nueva reunión entre los líderes metalúrgicos y los empresarios, programada para el lunes 23.El 3 de mayo, según lo aprobado en el congreso, se concretara el paro por 24 horas a partir de las 10, con movilización a Plaza de Mayo y a las principales plazas de las distintas seccionales del país.Aunque los delegados de algunos distritos presentaron mociones para que el paro se realizara sin mayores demoras a partir del lunes próximo, Caló pidió "responsabilidad" y "no tirar tiros al aire", de cara a la nueva reunión convocada.El líder sindical dijo a Télam que insistirán con el reclamo para que "ningún trabajador gane menos de 17 mil pesos por mes y pueda cubrir la canasta básica"."Tenemos que partir de esa base, porque no puede ser que un trabajador gane menos por hora que lo que cuesta un kilo de pan. Los empresarios dicen que es mucho, pero nosotros les dijimos que queremos el minino y después discutiremos los porcentajes", señaló.En tanto, el dirigente estimó que los empresarios "van a mantener su postura" de cara a la nueva reunión convocada para el próximo lunes."Lo sabemos, porque a este congreso en Mar del Plata nosotros queríamos traer un preacuerdo una carta de intención, pero solo obtuvimos esta oferta que es una burla", aseguró.En cuanto a los acuerdos alcanzados por otros gremios en torno al 15 por ciento, Caló destacó que "cada sector toma sus decisiones, y lo hace de acuerdo a sus salarios" y agregó: "Si yo tengo un sueldo de 13 mil pesos, no me sirve firmar un acuerdo del 15 por ciento".