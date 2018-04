Por un despido, trabajadores realizan huelga en repartición nacional de Paraná

El despido de una trabajadora del Centro de Referencia Paraná del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que funciona en Avenida Ramírez 2537, derivó en un paro de actividades por tiempo indeterminado, hasta tanto sea reincorporada."Todo comenzó el lunes cuando había un policía en la puerta con un listado, y que si estabas en el listado, no podías entrar sin ningún otro tipo de motivo. También había camiones hidrantes por cualquier disturbio que hubiese pasado", comentó Lorena Molina, la trabajadora cesanteada.Es que según contó, el listado de despidos se viralizó a través de un grupo de WhatsApp, y no tuvieron ningún otro tipo de confirmación oficial, hasta que comenzaron a llegar los telegramas de despido."No sabíamos nada. Y cuando llegaron cartas documento, se confirmó que ese listado era de personas despedidas", señaló al tiempo que comentó que trabaja en esa repartición desde hace 18 años bajo contratos anuales. "Si me llega el despido, no tengo ninguna cobertura y tampoco voy a cobrar una indemnización", lamentó.Cuando se le consultó a otra trabajadora si han tenido respuestas de parte de Nación, ésta comentó: "En este momento, nuestra única responsable es María Teresa Martínez, que está hace muchísimos años y bajo la misma situación que nosotros que somos todos contratados"."No tenemos ninguna referente que nos diga qué está pasando", subrayó.Es que desde Desarrollo Social de la Nación se dispuso el despido de al menos unos 70 trabajadores que se desempeñan en el área de la ex Comisión Nacional de Pensiones. La determinación de la cartera nacional sorprendió al personal que salió a protestar y suspendió la atención al público en todas las áreas del país en las que se registraron las cesantías."Esto responde a un plan sistemático de reducción y achicamiento del Estado porque desde hace bastante tiempo venimos sufriendo una suerte de vaciamiento de tareas desde hace bastante tiempo. También nos preocupa que se detuvo la salida de pensiones, existen muchos casos de pensiones paralizadas", argumentó otra de las trabajadoras.