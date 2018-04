Abogados, médicos y miembros de ONG's rechazaron el aborto legal

, ante la mirada de un número de diputados un poco más abultado al registrado en la última reunión, donde la presencia de legisladores fue escasa.Ante el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Salud,, por el sólo hecho de existir".

Es una cobardía desde la postura de un adulto terminar con un niño

Así lo afirmó el pediatra quien acotó:, señaló.A su turno,, afirmó que "ninguno de los tratados suscriptos por nuestro país incluye al aborto voluntario como un derecho y ni admite siquiera, indirectamente, que su práctica sea promovida o aconsejada por sus órganos de monitoreo".En este sentido, resaltó que "el reconocimiento de la personalidad jurídica de todos los seres humanos" de los tratados "consagra su inviolable derecho a la vida", por lo tanto, reiteró: "Ningún organismo internacional se encuentra facultado para imponer, proponer ni sugerir que en Argentina se disponga la grave violación al derecho a la vida que supone la legalidad del aborto".Por su parte,, el cual remarcó está "garantizado por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos".Señaló que al establecer el derecho al aborto, se genera un "conflicto de derechos humanos" y enfatizó que "el Estado tiene la obligación de proteger ambos derechos subjetivos y armonizarlos, evitando que uno destruya al otro".l y hermano de Joaquín de la Torre (ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal), expresó: "Dicen quienes promueven el aborto que en Argentina se practican 500 mil abortos por año. Esto arroja una cifra de 57 abortos por año, es decir, un aborto por minuto, las 24 horas del día. Simplemente un absurdo". Y se remitió a cifras oficiales, que indican que en 2016 "fueron 43 las muertes de mujeres por abortos provocados o espontáneos"."Esto pone de manifiesto que la legalización del aborto no responde a una necesidad real del Estado sino que responde a intereses más poderosos.", continuó.Para De la Torre este reclamo "termina siendo más una postura ideológica que una necesidad social real de la gente". "En los países en los que se ha legalizado el aborto se ve aún más violencia sobre la mujer, porque valida las presiones de parte de sus parejas u otros familiares", subrayó y completó diciendo que "el post aborto es devastador; no hay estudio que demuestre que la salud emocional de la mujer mejore"., manifestó y añadió: "El derecho a la vida no se negocia, es el primero de los derechos humanos".y miembro del Centro de Ayuda para la Mujer La Merced, se preguntó si, en caso de aprobarse la ley, "¿qué va a ocurrir con nuestro frágil sistema de salud pública a nivel nacional? ¿Está preparado para destinar las pocas camas disponibles a realizar abortos, a resolver sus complicaciones?".", consideró.Fuente: Parlamentario.com.