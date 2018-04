Macri recibió a los ministros de Turismo de los países miembros del G20

El encuentro sirvió además como la antesala de la Asamblea Anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en la que Macri disertará mañana, en el Hotel Hilton, frente a los ministros del área de diferentes naciones y a unos 800 líderes de las principales compañías del mundo vinculadas a ese sector.



Macri analizó junto a ellos el modo de maximizar el desarrollo económico y la generación de empleo que conlleva la actividad.



Al término de la reunión, todos los ministros suscribieron una declaración de consenso para que el turismo esté incluido en uno de los párrafos de la declaración final de la Cumbre de Presidentes del G20 que se llevará a cabo en Buenos Aires a finales de noviembre.



"El sector es uno de los que ha reaccionado de mejor manera en Argentina; no ha parado de crecer desde mediados del 2016, tanto en turismo interno como en turismo internacional y queremos que esto siga sucediendo y alcanzar las metas que nos proponemos para el 2020: 9 millones de turistas extranjeros, 70 millones de viajes en turismo interno y liderar la generación de empleo con 300 mil nuevos puestos de trabajo", sostuvo el ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos.



Asimismo, el Presidente recibió una distinción a manos del secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashivili, quien le entregó una brújula conmemorativa y que lo destaca por haberse "convertido él mismo en un líder turístico", informó Santos.



Por su parte, el secretario general de la OMT destacó que la Asamblea Anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo se realiza en Buenos Aires porque "todo el sector mundial va a estar en Argentina".



Pololikashivili agregó que la organización apuesta por Argentina y que en ese marco es que va a inaugurar en el país un Centro de Innovación en Turismo, el primero en el mundo, para que los "jóvenes emprendedores y trabajadores del turismo tengan oportunidades para desarrollar sus negocios y financiar sus ideas".



Sobre los desafíos globales, Santos precisó que hoy el turismo en todo el mundo representa "el 10 por ciento del empleo mundial" al señalar que "uno de cada diez puestos de trabajo los genera el turismo, es decir 313 millones de puestos de trabajo en todo el mundo".



"Es una industria que no va a dejar de crecer en los próximos años. De los 1.200 millones de viajes que hubo en 2016 para el 2030 habrá 1800 millones. Es decir que esta década que viene es una década de mucho crecimiento para nuestro sector y sabemos que va a ser el que más empleo va a generar", añadió.



En ese sentido, Argentina y América del Sur debe "preparar las condiciones" para que "esos nuevos 600 millones de viajes sean a nuestra región y que estemos dispuestos a captar la mayor parte" porque hay factores externos que podrían favorecer esa tendencia: "Los países receptivos de turismo están saturados y no tienen una gran capacidad para seguir acumulando esa carga. En muchas ciudades de estos países hay reacciones de los propios residentes por la sobrecarga turística".



Esta situación beneficiaría tanto a América del Sur como a Europa Oriental, África y Oceanía, apuntó el ministro Santos, sobre estos "destinos emergentes" que son los que "más van a participar de este nuevo derrame".



"Argentina y América del Sur deben prepararse para crear las condiciones con conectividad, más vuelos, facilitación de visas, temas de frontera, generación de acuerdos de promoción entre los distintos países para que captemos la mayor cantidad posible de esos nuevos viajes que va a generar el planeta", concluyó.