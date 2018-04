Revelan que Argentina y EE.UU harán un ejercicio militar en el Litoral

Sin aval del Congreso

Operativo

En medio del conflicto con Siria, el ministerio de Defensa de Estados Unidos, realizará en nuestro país un operativo de ejercicios militares con la Argentina para impedir, el tráfico de armas de destrucción masiva a nivel global.Dichos ejercicios se harán el 2 y 3 de mayo, próximos en una provincia del Litoral argentino en el marco de la iniciativa Contra la Proliferación de la que nuestro país es signatario desde hace varios años, reveló, aunque no puntualizó en qué distrito se realizarán las maniobras.Desde el ministerio de Defensa, explicaron que se trata de un ejercicio "de mesa-teórico", por lo que no se necesitará del aval del Congreso para la realización de estos ejercicios, ya que no habrá entrada de tropas norteamericanas, sino sólo de técnicos de defensa y del área de inteligencia militar, explicaron en el Gobierno.Por otro lado indicaron que esta actividad es en base a un acuerdo sellado por Argentina con 105 países, incluidos Estados Unidos y Rusia.Infobae señala que el ejercicio militar consiste en un traslado de un camión en una provincia del Litoral argentino que supuestamente, lleva armas químicas y de destrucción masiva. La intención es poner en marcha un operativo conjunto en el que se evalúe con las fuerzas norteamericanas, los militares argentinos y las fuerzas de seguridad nacionales, todos los posibles mecanismos de accionar conjunto para evitar una catástrofe.Por cuestiones de seguridad, no se dará a conocer el lugar específico del país donde se realizarán estos ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Argentina, finaliza Infobae.