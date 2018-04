Solanas adelantó qué hará con sus pasajes: Habló del Peronismo y otros temas

Canje de pasajes

Arreglado con Carrió

Otros temas y las frases del diputado Solanas:

Vea el Video

El diputado nacional entrerriano por el Frente para la Victoria, Julio Solanas, estuvo en el programa "Quién dice qué", el cual se emite cada lunes por Elonce TV. En la entrevista, el legislador habló de diferentes temas de la política nacional y provincial. Además, se refirió a la polémica que hace un par de semanas, ocupó la tapa de todos los medios: El canje de pasajes de los legisladores nacionales.s.Si deciden solicitar pasajes, el menú incluye tres opciones. La primera: les dan 12 tramos aéreos y les descuentan 20.000 pesos del plus de 30.000 por movilidad. La segunda: les dan 20 tramos terrestres y les descuentan 10.000 pesos. La tercera: les dan 12 tramos aéreos y 20 terrestres, y no cobran ni un peso por movilidad."el problema fueron los diputados de Buenos Aires. Yo viajo todas las semanas y los puedo justificar, pero ellos no viajaban a ningún lado", resaltó."De las opciones disponibles, no voy a optar por ninguna y solamente, le voy a requerir a la Cámara de Diputados de la Nación, los viajes que utilice a Buenos Aires y hacia Entre Ríos", anticipó el legislador en diálogo con"Es saludable que los distintos peronismos se junten para buscar la unidad. Eso hay que rescatarlo y tiene que haber un movimiento dispuesto a construir con todos y todas";"El tarifazo no se puede aguantar más y hasta el Radicalismo tuvo que decir algo sobre eso";"La inflación le pega en el bolsillo del laburante. Estas cuestiones, los CEOS del equipo de Macri lo desconocen porque no lo han vivido nunca";"Hay que crear puentes y no alcanza con el peronismo y con el Frente para la Victoria. Hay que construir con todos los que se sumen a un frente que quiera poner el freno a las políticas de Macri", afirmó el diputado."Creo que no simplifica absolutamente nada y tampoco contribuye con la transparencia, porque en las últimas elecciones de Santa Fe, que tiene este sistema, hubo problemas", dijo Solanas y agregó que "tenemos que resguardar los partido políticos y este sistema, me parece que apunta a la cuestión individual y no a la colectiva. Los partidos políticos, con sus problemas, están consagrados en la Constitución", resaltó."La dirigencia política en la provincia está preocupada en ver cómo desdoblamos para especular si ganamos o perdemos, pero las preocupaciones, al menos en mi caso, son otras, como por ejemplo, que la gente no llega a fin de mes", afirmó Solanas a Elonce TV.