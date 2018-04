Área Paraná II: Hermana de Papetti dijo que imputados "siguen con la mentira"

María Emma Papetti declaró sobre el secuestro, desaparición y asesinato de su hermano Jorge Emilio Papetti, militante peronista y soldado conscripto, en el marco del juicio de la causa Área Paraná ll, en el que ocho represores están imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura contra 20 víctimas."Ellos (los represores) tienen la posibilidad de decir dónde están los cuerpos, pero siguen mezclados con la mentira", expresó María Emma en los tribunales federales de Paraná, donde ayer estuvieron ausentes los acusados.La testigo le dijo a la jueza Beatríz Aranguren que sus padres "fueron todos los días a buscar respuestas, porque ellos le habían entregado a su hijo al Ejército" en cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, entonces vigente."Desde el principio, no creímos en la versión que nos dio el teniente coronel Naldo Dasso", jefe del regimiento 6 del Ejército en Concordia, donde el 16 de marzo de 1977 fue secuestrado su hermano cuando cumplía una guardia en su condición de soldado.Según la versión de la dictadura, Papetti había "filtrado información" del Ejército por su militancia en la Juventud Peronista y luego se había "escapado" durante un traslado desde la localidad de Concordia a Paraná.Los mandos del Ejército, en la notificación a los familiares del joven, pretendieron que se había fugado pese a estar esposado y tras reducir a tres militares que lo custodiaban.En contraposición a la inverosímil versión castrense, testigos señalaron que habían visto a Papetti encarcelado y torturado en la Unidad Penal 1 de Paraná.Con la familia, "hicimos todo lo humanamente posible para buscar a mi hermano, fueron años de muchísima lucha y de muchísima soledad. Hace 41 años que se inició nuestro caso", expresó acongojada la testigo.Por su parte, la abogada querellante Silvia Uranga recordó que en este juicio "se continúa con el juzgamiento de los genocidas de la Causa Paraná I"."En esta causa se agregan dos imputados que son Naldo Dasso y Gonzalo López Belsué, por secuestro, torturas y desaparición del militante Jorge Emilio Papetti", precisó.La causa Área Paraná II -desprendida de la megacausa Paraná- tramita por el antiguo Código de Procedimientos Penal, por lo que las actuaciones son en su mayoría secretas y todas las decisiones, incluida la sentencia, las toma un solo juez -en este caso, la magistrada Beatriz Estela Aranguren- y no un tribunal.En el juicio de la causa Área Paraná I, fueron condenados Appiani (20 años de prisión), Rivas (16), el ex director de la UP 1 José Luis Anselmo Appelhans (16), el ex médico penitenciario Hugo Moyano (10) y la ex directora de la cárcel de mujeres Rosa Bidinost (8 años de prisión).