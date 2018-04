Opositores pedirán sesión especial para congelar y retrotraer tarifas

Política Asamblea Vecinalista se suma a movilización nacional contra aumento de tarifas

Los bloques de diputados del FPV-PJ y del Frente de Izquierda pedirán una sesión especial para este miércoles con el fin de tratar los proyectos que proponen congelar las tarifas de los servicios públicos y retrotraer los precios.Según indicaron, dicho pedido se justifica "ante la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, Pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los excesivos aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo".El mismo día del pedido de la sesión especial está convocado un "ruidazo contra el aumento de tarifas y el ajuste", en tanto el jueves a las 19:00 partirá desde el Congreso la "Marcha de las velas", como símbolo de las restricciones que viven muchos hogares donde la cuenta de la luz no se puede pagar, convocado por la CTA.En este marco, también este martes a las 15:00 diputados del bloque FPV-PJ recibirán a representantes de las "multisectoriales contra el tarifazo"."Desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ley que establece el congelamiento de las tarifas y deja sin efecto todo aumento anunciado desde el 1 de enero de 2018 en energía eléctrica, transporte público, peajes, gas domiciliario, comunicación, agua potable y cloacas domiciliarias. Nuestro proyecto también plantea que se constituya una comisión para la auditoria y balance tanto de los subsidios que recibieron las empresas de servicios públicos privatizados, como sobre sus ganancias e inversiones", indicó Del Caño.Por su parte, la diputada González Seligra dijo que "está claro que no hay obstáculos cuando esta Cámara se tiene que juntar para votar leyes en contra del pueblo" y agregó: "Nosotros queremos que esta sesión especial se realice ya mismo, para debatir los proyectos que hemos presentado desde los distintos bloques. No se puede esperar más".