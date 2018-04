Triaca admitió que Macri está "preocupado" por la inflación

El INDEC informó la semana pasada que los precios minoristas subieron 2,3% en marzo y el incremento acumulado llegó al 6,7% tan sólo en el primer trimestre del año, impulsado por las cuotas de colegios privados y los precios de la indumentaria.



En ese escenario, Triaca se refirió a la aceleración del costo de vida y argumentó que ello se dio porque se trató de un período "en el que impactan con más fuerza las tarifas, subió el precio del combustible a nivel internacional y la sequía hizo mayores estragos en los precios de los alimentos".



En declaraciones radiales, el funcionario fue consultado respecto de la postura del presidente frente al avance de la inflación y reconoció: "Por supuesto que está preocupado, como estamos todos porque sabemos que la inflación afecta a los que menos tienen".



"Hemos resuelto las tarifas que no reflejaban el costo que el Gobierno anterior no quiso resolver y lo hicimos de forma gradual", resaltó el ministro.



De ese modo, insistió: "Tenemos que tener confianza que esto es parte del proceso gradual en el que vamos. Entendemos que es el camino correcto".



Con relación a la meta de inflación oficial, fijada en un 15 por ciento, sostuvo que se trata de "un escenario mucho más realista" que el planteado antes de la modificación anunciada en diciembre pasado.



"Que nos preocupe no significa que consideremos que hayamos cometido un error", resaltó y argumentó: "Nos preocupa porque todos los días tenemos que trabajar para resolver los problemas de la economía de los argentinos".



Además, destacó: "Como ministro de Trabajo tengo el objetivo de cuidar el poder adquisitivo. Por eso, en 2017 hicimos un acuerdo de paritarias con cláusula gatillo que muchas de ellas se están aplicando este año".



Consideró que los gremios que firmaron una suba salarial del 15 por ciento "comprenden la realidad" de la Argentina y evaluó: "Entienden que es una situación en la que todos tenemos que trabajar para tener una inflación mucho más baja".



"El sector empresario tiene que acompañar cuidando los precios", apuntó.



Así, consideró: "Ahí está la verdadera discusión, en cómo atendemos los costos, nos volvemos más productivos y desarrollamos más producción para que tener precios más accesibles".