Calificaron como "altamente positivo" al debate sobre aborto en Diputados

El presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Daniel Lipovetzky, calificó dela primera semana deque comenzó el martes pasado en la cámara baja a nivel de comisión y destacó el "profundo respeto institucional con el que se dio la discusión" que divide aguas al interior de todos los bloques y que llegaría al recinto en junio próximo.Lipovetzky confirmó que el martes, cuando se retome el debate de las iniciativas que proponen la interrupción del embarazo a partir de la semana 14,, a diferencia de la primera semana que lo habían hecho por la tarde, mientras que en el segundo tramo del día ahora lo harán los que están a favor de la despenalización.El jueves, en tanto, y según adelantó el legislador -que está a cargo de la coordinación de las audiencias-,que, dijo, "podría ser en torno a los especialistas en Salud para poder tener posiciones confrontadas pero sobre un tema específico. Esto va a permitir saldar ese debate de manera más organizada aunque ésto no sea siempre posible con otros ejes"."Tuvimos una discusión respetuosa y altamente positiva en este primer tramo del debate. Muy relevantes las exposiciones y con ánimo de tener información.", dijo Lipovetzky en declaraciones a"Tenemos una gran responsabilidad de demostrar que, después de lo que ocurrió en diciembre con la reforma previsional", afirmó."Antes de empezar el debate nos hubiéramos imaginado que iba a ser una discusión a los gritos, con escándalos y confrontación pero fue todo muy ordenado y respetuoso y eso es altamente positivo", sostuvo.En la primera semana de debate, expusieron en dos extensas jornadas cerca de un centenar de invitados a favor y en contra de los proyectos para legalizar la interrupción el embarazo a partir de la semana 14, entre ellos dirigentes políticos, escritores, artistas, juristas, constitucionalistas, médicos, psicólogos y hasta testimonios en primera persona, entre otros invitados propuestos por los diputados.Consultado en torno a la ausencia de muchos legisladores que se dieron, sobre todo, en la audiencia del jueves pasado,teniendo en cuenta la expectativa que generó el tema tanto en la sociedad como en la dirigencia política pero minimizó esa situación y sostuvo que se trata "solo de un dato"."Es cierto que nos sorprendió pero tendrían diferentes razones. Hubiéramos imaginado más diputados presentes pero también una semana antes nos imaginamos que podría ser un debate desordenado y a los gritos y nada de eso sucedió", sostuvo el legislador nacional del PRO.En torno a la, teniendo en cuenta que hay más de 700 expositores inscriptos, Lipovetzky ratificó que "no se pueden acortar los tiempos. Nosotros no tenemos la facultad de cortarle la voz a nadie, por eso vamos a escuchar a todos y a cada uno".Respecto a las críticas de diputados opositores al mecanismo de preguntas, que son canalizadas hasta ahora por el propio Lipovetzky, el diputado oficialista negó que pueda modificarse a futuro ese esquema, al señalar que "todos los cambios implican más tiempos y nadie quiere que este debate se extienda tantos meses".Hasta el momento,y de hecho, los impulsores de la despenalización del aborto aún no tienen garantizado un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud Pública, Familia y Legislación Penal, ni tampoco tienen los votos para asegurar la aprobación de esta propuesta en el recinto.Es que por ahora, y de acuerdo a un sondeo realizado por, mientras que la balanza podría ser inclinada por los 56 -ya que no se cuenta al ex ministro de Planificación Julio De Vido, que se encuentra detenido-, que se manifiestan aún indecisos o que prefieren no difundir la orientación de su voto.Además del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, se presentaron una decena de proyectos que van más allá de ese texto en cuanto a las obligaciones del Estado e incluso uno de ellos, recientemente presentado por el propio Lipovetzky, habilita a los médicos a tener el derecho de "ejercer la objeción de conciencia para intervenir en los procedimientos de interrupción del embarazo".