Cumbre de las Américas: Se aprobó un compromiso de "lucha contra la corrupción"

Foto: VIII Cumbre de las Américas de Lima Crédito: Télam

Los gobernantes reunidos en la VIII Cumbre de las Américas de Lima acordaron proclamar por aclamación el Compromiso de Lima, centrado en la "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción".



La decisión fue aprobada a pedido del presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante la apertura de actividades de la sesión plenaria de la Cumbre, que se celebra en el Centro de Convenciones de Lima.



Antes de hacer este pedido, Vizcarra solicitó a los países de América que establezcan una "alianza regional contra la corrupción" y que se alcancen "soluciones concretas" para luchar contra este problema, así como para "avanzar hacia una democracia de calidad que garantice el desarrollo de los ciudadanos".



El gobernante aseguró que Perú "ha asumido el reto de luchar frontalmente contra la corrupción" y recordó que en los meses previos a la cumbre "lideró el proceso de consultas entre los estados de la región, la sociedad civil, los parlamentos, pueblos indígenas y jóvenes para hacer las reformas necesarias para fortalecer la lucha anticorrupción".



"Renuevo mi vocación a trabajar juntos para afrontar esta amenaza común", dijo antes de señalar que los gobernantes tienen el desafío de "atender la transparencia que exigen" sus pueblos para "recuperar la confianza ciudadana en las instituciones".



Vizcarra también sostuvo que la corrupción "es uno de los mayores obstáculos" para el desarrollo de los pueblos y los derechos humanos porque genera "pérdidas cuantiosas de recursos".



"Nuestros países enfrentan múltiples desafíos, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la nano y biotecnología, la recomposición de los ejes comerciales, las cada vez más avanzadas tecnologías de la información", indicó.



Sostuvo que, en ese contexto, "esta realidad reclama la adopción de decisiones firmes" ya que "en una sociedad agobiada por la corrupción, los más pobres son los que menos recursos tienen para defenderse de este flagelo".



"Los estados del hemisferio hemos ensayado reformas en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de sistemas judiciales más independientes durante las últimas dos décadas, no obstante una reciente ola de escándalos de corrupción ha develado que nuestros esfuerzos no han sido suficientes", dijo.



El presidente peruano también aseguró que la corrupción "no es episódica, sino que atraviesa a toda la sociedad" y que frente a ese panorama "se asoma una esperanza concreta" en el interés que tienen los ciudadanos en participar en la lucha contra la corrupción.



"Por eso los que hoy nos reunimos tenemos la firme voluntad de arribar a decisiones que prevengan y enfrenten de manera eficaz esta amenaza trasnacional, debemos unirnos para luchar contra la corrupción, que entorpece y obstaculiza los avances que hemos logrado como región", agregó.



Vizcarra señaló que, por ese motivo, convoca a los mandatarios a "adoptar compromisos concretos contra la corrupción" e hizo un llamamiento a "conformar una alianza regional contra la corrupción con un enfoque preventivo y disuasivo en todo el hemisferio".



"El Compromiso de Lima 'Gobernabilidad democrática frente a la corrupción' será la base para apoyar nuestros esfuerzos", afirmó para luego decir que en la cumbre se adoptarán medidas concretas para incrementar la transparencia y el acceso a la información y potenciar la participación de la sociedad civil en el seguimiento de gestión gubernamental.



La sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas se desarrolló en Lima con la participación de los 18 mandatarios y representantes de 34 países del continente.