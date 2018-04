La justicia jujeña ordenó liberar al exgobernador Fellner

Fellner quedó detenido el jueves en el penal del barrio Alto Comedero de la capital provincial en el marco de la denominada Megacausa. Imputado por integrar una asociación ilícita y por administración fraudulenta, se entregó en la Unidad Penal 7 de Jujuy, ubicada en el acceso sur a la capital provincial, luego de que se librara la orden de detención y se vivieran horas de incertidumbre, ya que se sabía que estaba en Buenos Aires y se esperaba que sea detenido al desembarcar en el aeropuerto provincial.



No obstante, la detención se concretó una vez en el penal, a donde llegó acompañado de su abogado defensor, Horacio Aguilar.



"No hay motivo para que esté detenido, así que vamos a insistir con el mantenimiento de la libertad durante el proceso, porque ha tenido una conducta intachable; el hecho de que haya venido a entregarse es una muestra de ello", había asegurado el letrado.



Los otros detenidos en la noche del miércoles fueron Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; y Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales, quienes declararían el lunes próximo.