Baja del canje de pasajes: cómo es el nuevo sistema para diputados

Política Monzó terminó con el canje de pasajes y estableció un plus por movilidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO), con acuerdo de la mayoría de los bloques, firmó la resolución por la cual dispuso la eliminación del sistema de canje por dinero de pasajes asignados a los legisladores nacionales, y estableció un nuevo concepto de gastos de movilidad.La primera es un monto de 30.000 pesos mensuales; la segunda, 20.000 pesos y 30 tramos terrestres innominados; la tercera 10.000 pesos y tramos aéreos innominados, y la cuarta, 12 tramos aéreos innominados y 20 tramos terrestres innominados.Actualmente cada uno de los 257 diputados recibe 40 tramos de pasajes mensuales (20 aéreos y 20 terrestres) y en el caso de no utilizarlos o de tener sobrantes, pueden canjearlos por dinero a una cotización aproximada de 1.300 y 600 pesos, respectivamente.Así, si un diputado devolvía los 40 tramos se podía alzar con un ingreso mensual adicional de aproximadamente 40.000 pesos, situación que se daba mayoritariamente entre los representantes de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, que pasaban así percibir un sobresueldo.En media de la polémica por el canje de pasajes, el presidente Mauricio Macri había afirmado, en declaraciones periodísticas, que "si los diputados creen que su salario no es suficiente, que planteen un aumento, pero que no compensen con los pasajes".", señaló el presidente del cuerpo en diálogo con la prensa parlamentaria.Fuente: Cronista.com.