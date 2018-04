Reforma política: "Es una norma que sanea situaciones que han provocado debate"

Con el fin de "establecer un nuevo mecanismo que garantice a los electores mejores condiciones a la hora de emitir el sufragio y mayor transparencia en el momento de escrutar las mesas", el gobernador Gustavo Bordet remitió días atrás al Senado provincial el proyecto de ley de Reforma Política, que tiene la mirada puesta en la paridad de género, la boleta única papel y la participación de las minorías.



Se trata de una reforma integral transparente e imparcial que dispone la adecuación a la nueva norma de las cartas orgánicas partidarias, así como también la derogación plena de la vieja ley electoral provincial (N° 2988 de 1934 y todas sus modificatorias) y de la ley de internas N° 9659, conocida como Ley Castrillón. Boleta Única Papel La ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, explicó a Elonce TV que "se trata de un nuevo sistema que tiende a superar lo que el elector encuentra cuando va a votar en las elecciones de nuestra provincia. El elector ha encontrado múltiple pegado, ocho y hasta 10 boletas por cada partido político. Era una gran confusión para el lector que no va preparado".



En ese sentido, dijo que el gobernador planteó "superar la etapa de las boletas partidarias para ir a las boletas del ciudadano. La Boleta Única Papel es una herramienta que adquiere, que se la da el presidente de mesa al momento de ir a votar. Son cinco boletas en el caso de que se elija gobernador y vice, diputados, senadores, intendentes y concejales".



Respecto a cómo serán las boletas, señaló que "serán de diferentes colores de acuerdo a los cargos. Es necesario aclarar que no son boletas de los partidos. No va a haber boletas tiradas debajo de las puertas de las casas o repartidas en la calle. Las vamos a encontrar recién el día que vayamos a votar".



A modo de ejemplo, indicó que "en una sola boleta encontraremos todas las caras de los candidatos a gobernadores". Luego, según relató, el elector recibirá una birome y deberá hacer una cruz para marcar qué candidato prefiere. Lo mismo deberá hacer con el resto de las boletas.



Este sistema "significa un gran ahorro en papel porque no habrá impresión de boletas por diez veces el padrón, como ocurre muchas veces cuando se amontonan las boletas en las calles". Además, dijo que "es un método mucho más simple para que el elector pueda elegir por el partido que quiere votar y por la persona que quiere votar".



El proyecto que presentó el gobernador Bordet mantiene las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que regirán bajo el mismo sistema. Cabe recordar que son una preselección de los candidatos que van a la elección general. "Siguiendo con el ejemplo anterior, en este caso el elector tendrá en la boleta a cada partido con sus candidatos agrupados. Allí deberá elegir a cuál grupo prefiere", agregó.



El sistema de Boleta Única Papel es aplicado por Santa Fe y Córdoba. "Funciona muy bien, produce ahorros y libertad del elector. Bien instrumentado produce agilidad en el conteo porque la urna tendrá compartimentos para cada color. Así el conteo es facilísimo, ya que se van contando los votos por categoría", dijo. Paridad de género Se incorporan al sistema propuesto normas que garanticen la paridad de género en sentido estricto, entendiéndose por tal, la igualdad de participación efectiva de representantes varones y mujeres en un sistema de distribución de cargos de manera intercalada para las categorías de Diputados, Convencionales y Senadores.



"Después de que nación contempló para las próximas elecciones 50 y 50 y tras la reforma de la Constitución que ahora incluye artículos sobre paridad de género, el gobernador entiende que esta ley no podía dejar de contenerla", explicó Romero a Elonce TV.



Asimismo, indicó que "se incluye la participación de la minoría. El que sale segundo en la elección primaria puede ser contemplado en las listas para la elección general si supera el 15% de votos de esa fuerza. Así se fortalecen las fuerzas políticas porque el que quedó afuera queda integrado y puede juntar sus esfuerzos y hacer campaña con el que salió primero, el que salió segundo y eventualmente el que salió tercero". Un nuevo Código Electoral Según opinó la ministra, "lo que envió el gobernador es un verdadero Código Electoral, ya que contiene los principios generales, las PASO, sanciones, qué es voto nulo, qué es voto recurrido, contiene todo. Así se deroga la vieja Ley 29.88, que es de 1930, y también la Ley Castrillón y sus modificatorias. Todo quedará reemplazado por esta nueva norma".



Como en los últimos años, aquellos que tengan entre 16 y 18 podrán votar voluntariamente, al igual que aquellas personas que tienen más de 70 años.



"Es una buena norma que sanea situaciones que han provocado debate. Ha cumplido el gobernador con uno de los anuncios que hizo en la asamblea legislativa, que es propiciar una reforma electoral y política en la provincia. Sin dudas estará abierta al debate en ambas cámaras y va a recibir aportes y se va a enriquecer con el aporte de los distintos sectores", consideró.



Además, expresó que "no me cabe ninguna duda de que la dirigencia entrerriana está abierta de buscar nuevas formas y de sintonizar con la exigencia de transparencia, de institucionalidad, de más democracia". Elonce.com