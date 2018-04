Concepción del Uruguay: Familias recibieron sus viviendas

"Compartir esta entrega de viviendas para Concepción del Uruguay marca el fin de una etapa pero también el compromiso de seguir trabajando juntos para ir logrando más soluciones habitacionales que puedan resolver el problema de la vivienda propia para muchas más familias", afirmó Bordet durante el acto que estuvo acompañado por el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Marcelo Casaretto y los legisladores nacionales Juan José Bahillo y Alfredo De Angeli, y el ministro de Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, entre otras autoridades.



El mandatario valoró que estas actividades son "una de las cosas lindas que tiene la gestión y nos obliga a trabajar con más hinco para llegar a otros lugares de la provincia de Entre Ríos con las soluciones habitacionales que se están logrando".



En ese sentido, sostuvo que "esto es posible porque hay un trabajo en conjunto que estamos realizando, entendiendo que las necesidades que tienen nuestros vecinos no comprenden ningún tipo de banderías, de diferencias, o segmentos políticos sino que esto tiene que centrarse en las gestiones" y remarcó: "Para eso estamos. Para gestionar, trabajar en conjunto, para avanzar hacia nuevas propuestas y esto es el desafío que nos estamos planteando".



"Estar esta tarde aquí significa ratificar este rumbo, entendiendo que si cada uno de nosotros pone una cuota de su parte, mucho más pronto vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto y trazado", aseveró el mandatario.



Por su parte, el presidente de IAPV, Marcelo Casaretto afirmó que "cada vez que entregamos nuevas viviendas nace una sonrisa en cada familia y es una nueva oportunidad que el gobierno de Gustavo Bordet tiene para cumplir con la palabra empeñada. Deseamos que a partir de hoy puedan disfrutarlas".



A su vez, destacó "la importancia que tiene para la gestión seguir ejecutando nuevas soluciones habitacionales para que cada vez más familias entrerrianas cuentan con un techo digno".



En ese contexto, valoró "la decisión política del gobernador de ejecutar con recursos propios un programa integral que abarque tanto la construcción de viviendas, como así también las ampliaciones o construcciones de viviendas a través del otorgamiento de créditos a particulares". Nueva vida Celia Camparo, una de las adjudicatarias, expresó sentir "una felicidad inmensa de poder tener nuestra propia vivienda, es un sueño hecho realidad. Somos agradecidos de la posibilidad que nos brindó el gobierno de tener una casa y poder vivir en el pueblo que es lo que uno más ama, y hacerlo en familia".



En tanto, Víctor Prediger dijo estar "muy contento" porque "cuando uno es chico no le da importancia la tenencia de la casa, pero cuando crece y forma una familia se da cuenta de la importancia del techo propio. Quiero que esta vivienda sea un hogar para mis hijos", subrayó.



Las 48 unidades habitacionales fueron ejecutadas por la provincia, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV), junto a la Secretaría de Vivienda de la Nación, en el marco del Programa Federal Techo Digno con una inversión de 39 millones de pesos. Nuevos créditos hipotecarios y personales Por otro lado, la provincia incorporó nuevos créditos hipotecarios y personales a su plan de viviendas Primero tu Casa. Los mismos son para familias que cuenten con terreno propio y para ampliación de unidades habitacionales.



Casaretto resaltó "la decisión política del gobernador de ejecutar con recursos propios un programa integral que abarque tanto la construcción de viviendas, como así también las ampliaciones o construcciones de viviendas a través del otorgamiento de créditos a particulares".



"Esto tiene que ver con la decisión del gobierno de plantear que cada familia pueda acceder a una unidad habitacional porque este programa se focaliza prioritariamente en las familias que no pueden adherirse a los créditos bancarios ni a otro organismo de financiamiento que posibilite el techo propio", admitió el presidente del IAPV.