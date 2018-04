Bordet valoró como "clave" el trabajo articulado entre sector público y privado

Al dejar inaugurada la Expo Concepción 2018, Bordet dijo que "es un orgullo poder compartir un momento tan importante en la vida de la ciudad". Mencionó el tiempo que hace que no se retomaba una feria de estas características. "Estar aquí corona el esfuerzo que se realizó para llevar adelante este emprendimiento y desde el gobierno provincial tenemos la firme decisión de apoyarlo y seguir haciéndolo en el futuro porque entendemos que ahí está la clave del desarrollo de la provincia, en poder trabajar articuladamente el sector público con el privado. Ahí empezamos a encontrar las respuestas para mejorar las condiciones de productividad y la mayor generación de empleo", expresó el mandatario.



Luego afirmó que "articular políticas públicas ha sido una de las premisas que nos trazamos desde el primer día de gestión y no es casualidad estar aquí reunidas donde hay distintos estamentos del gobierno representado, tanto del orden nacional, provincial como municipal. Sin intereses mezquinos porque lo que importa es generarle soluciones a problemas serios que tenemos por delante y a desafíos que se nos presentan".



Dijo que hacerlo con "la cooperación de las universidades y generando las condiciones para que nuestros empresarios y sectores productivos puedan llevar adelante sus propósitos resulta imperioso".



Esta Expo genera la posibilidad de tener rondas de negocios, abre las puertas para nuevas oportunidades para lo cual "tenemos que trabajar todos en conjunto", afirmó Bordet.



Recordó que hace 10 años atrás un grupo de intendentes de la costa del río Uruguay comenzaron a reunirse con sus pares uruguayos "porque veíamos que el futuro estaba en nuestros río. Y trabajamos duro para llegar a tener hoy el dragado del río Uruguay que lleva adelante la CARU. Esto es importante para toda la provincia de Entre Ríos".



También mencionó que al momento de asumir como gobernador la provincia con contaba con ningún puerto operativo lo que llevó a trabajar en una política portuaria. "Habilitamos Concepción del Uruguay, lo dotamos de capacidad energética e instalaciones necesarias para que puedan salir contenedores; habilitamos el puerto de Diamante y ahora estamos próximos a realizar un llamado para la presentación de proyectos público- privados para habilitar el puerto de Ibicuy, que será complementario a los otros dos", precisó Bordet.



"El camino que tenemos por delante es intenso y tenemos que transitarlo con mucha convicción", afirmó el gobernador. Y añadió: "Con la energía suficiente puesta para superar las adversidades y con mucha generosidad de cada uno de nosotros para deponer determinados intereses que pueden resultar mezquinos, para lograr el interés general, mejor calidad de vida para nuestros vecinos, que es lo que importa". Mirar hacia adelante Por su parte, el intendente Lauritto, tras agradecer las presencias, indicó que "en estos lugares mejor que ningún otro, es donde se unen la educación, el trabajo y la producción, donde puede haber reconocimiento científico, de innovación productiva y de desarrollo tecnológico".



En especial agradeció al gobernador: "Nosotros no olvidaremos este momento porque es un momento donde muchos uruguayenses decidieron mirar hacia adelante". Y porque "ellos soñaron que estas cosas se podían recuperar, eran ideas nuestras pero si acompañamiento era casi imposible".



Aseguró que "esto es el esfuerzo de muchos que creyeron, esta es la recuperación de una fiesta que hacía 26 años no se hacía, que es de aquellos que emprendieron para mostrar, aquellos que soñaron con un comercio con el que podían crecer ellos, sus familias y su ciudad".



Al dirigirse al Consejo empresario, agradeció por el "gesto y la distinción de haberse reunido en Concepción del Uruguay para acompañar algo que significa mucho para todos los uruguayenses".



Por último, agradeció especialmente los rectores de las Universidades "por este enorme gesto de acompañarnos a cambio de nada".



Estuvieron presentes también los de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; el secretario de Producción, Álvaro Gabás; la secretaria de Cultura y Turismo, Carolina Gaillard; legisladores nacionales y provinciales; autoridades y respresentantes de universidades y de entidades empresarias; asociaciones civiles, intendentes entrerrianos. Sobre la Expo La Expo Concepción 2018 tiene como objetivo recuperar una muestra con características similares a las que se desarrollaban en la década de los años 80, donde se exhibían las potencialidades de Concepción del Uruguay.



La muestra se desarrolla en uno de los galpones del Puerto, ubicado en la Avenida Paysandú y Suipacha. Participan emprendedores, instituciones y artesanos y habrá seminarios y talleres educativos, y también actividades recreativas y cierres musicales.



Participan industrias del sector avícola y el metal mecánico; empresas del sector informático; las cuatro universidades; escuelas técnicas; comercios; emprendedores; clubes náuticos; artesanos y organismos oficiales como el INTA y el INTI.