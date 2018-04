Bordet instó a "trabajar en forma articulada sin distinciones partidarias"

"Los problemas son comunes a todos y no entienden de estamentos de gobierno o de quién tiene que resolverlos. Por eso hay que trabajar en forma articulada sin distinciones partidarias", expresó este viernes el gobernador Gustavo Bordet, al inaugurar una sala de atención médica y la oficina del Registro Civil en la ciudad de Primero de Mayo, en el departamento Uruguay."Nosotros tenemos que acostumbrarnos que hay que trabajar de manera articulada, el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, como en este caso en Primero de Mayo, porque los problemas son comunes a todos y no entienden de estamentos de gobierno o de quién tiene que resolver las cosas. Las cosas tenemos que resolverlas entre todos y por eso estamos hoy aquí para poder apuntalar estos dos hechos, tanto el centro de salud, como el Registro Civil, que son cosas importantes para comunidades como estas", resaltó Bordet, quien compartió el acto con el intendente Aníbal Rottoli (Cambiemos), legisladores nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios, entre otras autoridades.Al ser consultada su opinión respecto al municipio gobernado desde hace varios años por un intendente de otro partido político, el mandatario resaltó: "Si un intendente gana es porque lo vota la gente de su pueblo. Habla muy bien de él. Significa un hecho democrático, nosotros tenemos una muy buena relación con todos los intendentes de todos los partidos políticos, sean justicialistas, vecinalistas o de Cambiemos, porque estos son problemas comunes, que nos atañen a todos. Nosotros tenemos que poner lo mejor de cada uno desde el lugar que nos toca para resolver los problemas porque al vecino de una comunidad no le interesa de qué partido vienen las soluciones que está requiriendo y a nosotros para eso nos han elegido los vecinos de cada una de las ciudades de la provincia y tenemos que hacer lo que nos corresponde. Entonces estaría muy mal hacer distinciones cuando son tiempos de convocar a trabajar desde el conjunto".Más adelante, el gobernador destacó la importancia que tiene para Primero de Mayo el nuevo centro de atención de salud, construido por el municipio y que cuenta con el aporte de recursos humanos y equipamiento de la provincia, y reiteró que ello también "es fruto de trabajar en conjunto". Dijo que la obra tiene un significado "muy especial", al tiempo que destacó la tarea que realizó el municipio para su construcción y el aporte de la provincia para su puesta en funcionamiento. "Esto demuestra que hay una real preocupación por los problemas más elementales que tiene un población, que es la atención primaria de salud pública", manifestó Bordet y apuntó que también el espacio está dotado para atención de urgencias. Detalló que la provincia aportará los recursos humanos, el equipamiento y "todo lo que haga falta" a través de una tarea articulada con el municipio, "sin intereses mezquinos, y pensando que los problemas que tienen los vecinos no pertenecen a un partido político ni a un estamento de gobierno. A nosotros nos eligieron para que resolvamos los problemas y lo importante es llegar con las soluciones que los vecinos requieren", remarcó Bordet.También destacó la puesta en funcionamiento del Registro Civil y apuntó: "Esto es una gran cosa para los vecinos, un adelanto porque no hay que ir a otro lugar a realizar los trámites de inscripciones, sino que los van a poder efectuar aquí mismo en este lugar".Por otro lado, el mandatario expresó su compromiso para trabajar junto al municipio en la construcción de viviendas de interés social a través del programa lanzado por la provincia, en el cual las comunas aportan los terrenos. También informó que la provincia consiguió el financiamiento para completar la obra de pavimentación de la ruta 23, entre Pronunciamiento y Villa Elisa, con una inversión de 450 millones de pesos, la que se podrá licitar entre agosto o septiembre de este año, y destacó el trabajo de repotenciación energética que se realiza en la región.En el lugar el mandatario entregó aportes para obras en esa localidad; a la cooperadora del hospital San Roque de Villa Elisa, y a la escuela San Martín de Santa Anita.