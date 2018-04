Fellner presentó un descargo por escrito ante el juez y pidió que lo liberen

Política Fellner llegó a Jujuy y ya se entregó a la justicia

El ex gobernador jujeño Eduardo Fellner pidió hoy ser liberado al presentar un "descargo por escrito" ante el juez Isidoro Cruz sin tener que responder preguntas de la fiscalía, tras haber sido detenido ayer en una causa por presunta corrupción.La fiscalía "se retiró" de los tribunales en medio de quejas por parte de la defensa del ex mandatario por el supuesto "intento de dilatar" el proceso para que Fellner continúe detenido.Así lo expresó el abogado Horacio Aguilar en declaraciones realizadas a la prensa al retirarse del tribunal: "Nos llama la atención que se hayan retirado" los fiscales "sin hacer preguntas".El letrado expresó que este "es un castigo anticipado" para el ex gobernador jujeño y un intento de "dilatar el curso de la causa" porque a la justicia y al poder político en la provincia norteña "no les interesa la verdad".Aguilar cuestionó la detención preventiva que, según indicó, "representa una impotencia del sistema judicial de lograr un resultado" donde las "personas deben estar presas cumpliendo una condena, no en preventiva".El abogado reiteró la inocencia de Fellner, quien está detenido e imputado en la llamada "Megacausa" en la que se investiga el presunto desvío de 1.251 millones de pesos que debían ser destinados para la construcción de más de 2.200 viviendas sociales entre el 2011 y 2015.El juez de Control Nº 4, Isidoro Cruz, ordenó el miércoles la detención del ex gobernador junto a otros ex funcionarios de su gabinete."Los fiscales hicieron una acusación absurda, temeraria, pero increíblemente los fiscales se perdieron la oportunidad de preguntar, querían un castigo anticipado", afirmó Aguilar, tras quejarse de lo que consideró una "detención subrepticia".El abogado del ex mandatario añadió que "este perjuicio es irreparable", pero consideró que "indefectiblemente llegará el sobreseimiento, porque no hay ninguna prueba, ni delito cometido por Fellner"."Hemos solicitado el cese de detención" de Fellner, afirmó Aguilar, quien consideró que "cada día que pasa es un agravio a su persona, porque se vulnera la garantía individuales de la libertad, y las instituciones de Jujuy porque se trata de la detención de un gobernador constitucional sin una imputación seria de un delito concreto".Reiteró además que Fellner "no quiere hacer uso de su estado de salud para lograr un beneficio", tras considerar que "debe estar en libertad porque su conducta así lo amerita".El abogado aclaró que no "se expedirá presión domiciliaria" porque no hay un delito para que Fellner esté preso.