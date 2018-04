Unos 2500 trabajadores de Salud estarían en condiciones de pasar a planta

Desde el Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Personal, enviaron a hospitales y centros de salud de la provincia, el listado provisorio de postulantes para el pase a planta permanente. En la circular se les solicita a los directores de las instituciones que informen sin los trabajadores cuentan con medidas disciplinarias, inasistencias injustificadas, y según el escalafón y agrupamiento, títulos secundarios, universitarios o credenciales habilitantes.



La situación generó revuelo entre los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que hay suplentes desde hace ocho años y profesionales con hasta 15 años bajo esa condición. Fue por eso que desde UPCN pidieron "paciencia" a los interesados, "porque se trata de 2500 los que pasarían a planta y lograrían la estabilidad laboral".



Los pases a incluyen "al escalafón general que abarca a administrativos y personal de limpieza, y profesionales, que si bien tienen que pasar a planta por concurso, ya contarían con su designación".



Al respecto, Cristina Melgarejo, responsable de Relaciones Institucionales de UPCN, explicó ante Elonce TV: "Están llegando los listados provisorios para los pases a planta a cada director de los hospitales y centros de salud porque se le manda a pedir la documental, entre ellos, si el trabajador tiene faltas injustificadas y sanciones. Es que si tienen un sumario no pueden pasar a planta, sino que lo harían una vez que se resuelva su situación".



De acuerdo a lo que explicó, "también deben adjuntarse los títulos con los que cuenta el trabajador porque para el pase a planta como administrativo se necesita el secundario completo y si tiene el 60% de la carrera universitaria aprobada es distinta la categoría".



A raíz de esto, es importante aclarar que estos listados no son definitivos. Tal como se firmó en el acuerdo paritario, los sindicatos recibirán los listados 48 horas antes de que se firme el Decreto para garantizar el correcto cumplimiento del Instructivo.



Se recmarcó además, que aún no hay fecha límite para culminar el proceso. Elonce.com