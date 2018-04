La oposición pidió la renuncia de Dujovne y adelantó pedidos de interpelación

Oportunidad de negocios

Legisladores de la oposición reclamaron hoy la renuncia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al tiempo que adelantaron que presentarán pedidos de interpelación luego de que se difundiera que el funcionario habría participado del blanqueo de capitales por unos 20 millones de pesos."Vamos a presentar un pedido de interpelación del ministro, pero no queremos que haga como hizo (Luis) Caputo, que terminó huyendo", dijo el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.El diputado consideró que Dujovne "en su vida privada, en su vida anterior de ser funcionario económico claramente evadía impuestos"."Quiero decir que el ministro no era funcionario pero era un personaje público que desde un programa de televisión pontificaba sobre lo que había que hacer en materia económica y sus conductas van en sentido contrario", agregó.En declaraciones a Radio 10, Rossi consideró que "en cualquier país del mundo el ministro Dujovne y el ministro Caputo no tendrían que seguir en sus cargos"."Para los funcionarios macristas la Argentina no es la patria, es una oportunidad de negocios", ironizó el exministro de Defensa.Por su parte, el senador opositor Fernando "Pino" Solanas advirtió que "Caputo, (Juan José) Aranguren y Dujovne deberían presentar la renuncia"."Todos los funcionarios están obligados a dar el ejemplo, pero más aún los más altos funcionarios. Esto es una porquería", agregó el senador por la capital, cuando lo consultaron sobre las versiones periodísticas sobre Dujovne.El senador consideró que "en todo el mundo, la evasión está penada" y evaluó que "cuando estos casos de evasión son justificados y relativizados por el Presidente, estamos en problemas muy graves"."Los argentinos sienten que están gobernados por un conjunto de mentirosos", señaló Solanas.El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, participó del blanqueo de capitales antes de ser nombrado en el cargo por un monto de unos 20 millones de pesos, fondos que podrían haber provenido de la evasión fiscal, publicó la revista Noticias."Nicolás Dujovne, titular de Hacienda. Evadió, blanqueó y es ministro", publicó la revista en su tapa, con una fotografía del funcionario del gobierno de Mauricio Macri.Según la publicación, "el máximo responsable de la lucha contra la evasión se acogió a la amnistía fiscal" en el año 2016, cuando aún no era ministro."Por el monto del que se trata podría haber terminado preso", señaló la revista, que publica que la acción de Dujovne podría haber estado enmarcada bajo la figura de evasión simple, que tiene penas de 2 a 5 años de prisión.La revista indicó que Dujovne "se dice víctima de una banda que vende información confidencial".El funcionario había declarado el año pasado un patrimonio de casi 97 millones de pesos, la mayoría de sus bienes, 74 millones, invertidos en el exterior. Fuente: (NA).-