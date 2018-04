Reforma Electoral: Senadores destacaron la importancia del proyecto

A estudio



El proyecto ingresará formalmente en la sesión de la próxima semana del Senado y será girado a comisión para su estudio.El presidente del bloque oficialista, Ángel Giano, valoró que el gobernador Gustavo Bordet haya "cumplido con su compromiso de enviar a la legislatura una reforma del sistema electoral" y destacó que se trate de un proyecto de Código, "que mucho más ambicioso que una reforma electoral simplemente".Entendió que los "principios rectores" serán la representación de las minorías, la paridad de género y la boleta única.Sobre el primero indicó: "Es un reclamo de muchos espacios políticos, quienes, a partir de que se sancione esta ley, van a tener cargos expectantes en las elecciones que se presenten, especialmente en las internas partidarias, y no como ocurre ahora que quedan en la cola de los listados".Opinó que eso garantiza también "el fortalecimiento de las internas, y que no vayan espacios políticos por fuera del partido o conformando frentes electorales coyunturales".Sobre la paridad de género recordó que actualmente en la provincia rige la ley 10.012 que establece el 25 por ciento para el cupo femenino. "Con esta reforma, de sancionarse la Ley, estaríamos en un 50 por ciento y esto es un avance", sostuvo.Giano consideró "un salto de calidad que tengamos un Código Electoral como tienen muchas provincias y como además existen para las elecciones nacionales".Entendió además que es "ley que merece el mayor consenso" y si bien el objetivo es avanzar en ese sentido, tal como sucedió con la ley de presupuesto que por primera vez fue aprobada por unanimidad, reconoció que "no es una necesidad que así lo sea. Ya veremos cómo están las posturas de ambas Cámaras".Morchio, por su parte, explicó que por tratarse de un proyecto de ley, "que es para siempre, no para la próxima elección", se tomará su estudio "con el cuidado que merece".El presidente del bloque de Cambiemos explicó que por lo reciente de su presentación, todavía no accedió al texto del proyecto. Tampoco pudo reunirse previamente con el Ejecutivo por este tema. "Como presidente de bloque jamás tuve una reunión con Ejecutivo al respecto. Incluso cuando asumí le pedí una reunión al gobernador con el bloque, que en su momento era por el tema energético, pero después se fueron sumando temas y el pedido de reunión seguía firme y hasta ahora no la hemos tenido", explicó."Todavía no pudimos verlo, entiendo que no es tanto una reforma política sino una reforma electoral", indicó.Dijo además que es un tema "importante" sobre el que "la sociedad de Entre Ríos nos va a exigir el mayor cuidado y lo vamos a tomar así". (APF).