"Me ocultaron la misión del submarino Ara San Juan", afirmó ex jefe de la Armada

Política Revelan detalles inéditos de las últimas comunicaciones del ARA San Juan

Denuncia por "abandono de persona"



Srur, titular de la fuerza al momento de la desaparición del buque, afirmó ante la jueza de Caleta Olivia que investiga el caso, Marta Yáñez, que estuvo al margen de la misión.En ese aspecto, el ex almirante remarcó que entiende la causa de la desaparición y agregó que la embarcación no estaba en condiciones de navegar.El ex jefe de la Armada Argentina se mostró "defraudado" por su desplazamiento de la investigación y señaló: "No me dieron la oportunidad de ir a fondo y eso fue una decisión política".Srur fue removido de su cargo por su accionar durante la desaparición y búsqueda del submarino el pasado 16 de diciembre.En tanto, Luis Tagliapietra, querellante en la causa y padre de un tripulante, afirmó en declaraciones al diario El Patagónico que Srur "dijo que no sabía de la operación que realizó (el submarino) del 1 al 19 de julio, que no fue informado por el COA que en la habitualidad de la forma de operar tendría que haberlo hecho, pero que además, después, cuando le remite los informes posteriores, le ha omitido detalles, por ejemplo, de las tareas de patrullaje".Durante un cuarto intermedio, Tagliapietra dijo estar "sorprendido" por "la predisposición para hablar sin filtros" de Srur, "muy frontal acerca de las responsabilidades de todos los actores".El viernes se espera la declaración ante la magistrada del capitán de navío Gabriel Attis, miembro del Consejo Asesor de Submarinos e integrante de la auditoría.Además, entre el 25 y el 26 de abril se presentarán los contralmirantes Alejandro Kenny y Gustavo Trama y el capitán de navío Jorge Bergallo, integrantes de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa de la Nación, "por la investigación que llevan adelante y sus fuentes de consulta", señalaron voceros judiciales.En otro orden, la senadora de la Alianza Frente Progresista Magdalena Odarda denunció que hay "abandono de persona" en el caso de los tripulantes del ARA San Juan porque "hoy nadie busca al submarimno"."Hoy nadie busca al submarino, lo que significa abandono de persona. Queremos que aparezca con sus 44 tripulantes", enfatizó Odarda.En declaraciones a Radio 10, la legisladora advirtió que "ni los familiares ni la Comisión (parlamentaria de seguimiento del tema)" tuvieron "respuestas" por parte de las autoridades."El primer logro de esta Comisión es lograr la presencia de (Oscar) Aguad y, la segunda, es que se contrate a esta empresa que tiene experiencia en naves hundidas", indicó.Para la legisladora, no se puede "descartar, y más con todos estos documentos que se dieron a conocer, la posibilidad de que el submarino haya tenido como misión el espionaje de naves británicas y que lo estén buscando en un lugar en el que el submarino no está".También advirtió que la Comisión del Congreso que se creó luego de la desaparición del submarino no descarta ninguna "hipótesis, incluso la del posible ataque externo".NA.