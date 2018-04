El CGE no sancionará a escuela que difundió polémica guía sobre homosexualidad

La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, confirmó que "de ninguna mañanera" se aplicarán sanciones al Instituto Cristiano Evangélico Bautista (ICEBEM) D-122 de la ciudad de Paraná, desde donde surgió una polémica guía sobre homosexualidad."Es una institución educativa muy prestigiosa, y primero hay que hacer una etapa de reflexión para ver cuál ha sido la problemática", argumentó la titular del CGE al explicar que "como en todas las escuelas, hay cuestiones que se escapan, bibliografía que no llega al rector y es utilizada por los profesores, y que hasta que no hay una denuncia o alguien que lo pone sobre la mesa, no se llega a conocer".De acuerdo a lo que aclaró Landó, el texto no está autorizado por el CGE y tampoco la recomiendan. "He objetado que hay una falta de formación en ese texto" indicó al respecto e instó a los responsables de la institución educativa a "que se enmarquen en la bibliografía tan rica que desde el CGE se distribuye desde 2006, desde que existe la ley de Educación Sexual Integral, a todas los establecimientos, tanto de gestión pública como de gestión privada".Las declaraciones de la responsable del CGE fueron tras una reunión que mantuvo con el apoderado legal de la escuela; la rectora del instituto, Mónica Marconi; el supervisor; la directora de Enseñanza Privada, Fabiana Minatta; y vocal del CGE, Marisa Massa; además de la titular del programa de Educación Sexual Integral, Nora Clari; y técnicos del Consejo.La funcionaria adelantó que se hará un "seguimiento" sobre la escuela en cuestión y respecto de la polémica guía sobre homosexualidad, Landó aseguró que la leyó en su totalidad, y de acuerdo a los dichos del profesor que los dictó a los alumnos de segundo año, "no la utilizaba en su integralidad"."Según la institución nunca han tratado esta temática específica; fue una cuestión de la fotocopiadora que sacó copia del texto en su integralidad, siendo que se trataban dos primeros temas y se distribuyó mal este material", aclaró al respecto.En la oportunidad, Landó a las escuelas a brindar un "abordaje integral y transversal" respecto de la Educación Sexual Integral y en esa línea ponderó "el respeto hacia el cuerpo del otro"."El plan de Dios en realidad es uno solo y estamos todos", finalizó.