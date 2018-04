Ordenaron detención del ex gobernador jujeño Fellner y de otros ex funcionarios

La medida la tomó el juez de Control número 4 de Jujuy, Isidro Cruz, quien ordenó apresar a Luis Cosentini, exministro de Tierra y Vivienda; Lucio Abregú, ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ); Héctor Carrizo y José Mercado, ex integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP); y Claudia Trenque, ex escribana de la Tupac Amaru.



Personal de la Policía de Jujuy realizó este miércoles por la noche múltiples allanamientos para detener a las seis personas, aunque todavía no lograron dar con el paradero del ex mandatario provincial, según informó el portal del diario El Tribuno de Jujuy.



En ese sentido, Cosentini, Abregú y Trenque ya fueron detenidos por los efectivos policiales.



En tanto, se espera dar con el paradero de Fellner en las próximas horas, ya que los policías buscaron al ex mandatario provincial en su casa del barrio de Los Perales, pero no estaba allí.



