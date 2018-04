Pondrán en marcha el censo nacional agropecuario

Un plenario de las Comisiones de Agricultura y Ganadería; y Economías y Desarrollo Regional, presididas por Atilio Benedetti y Aída Ayala, respectivamente, recibió al titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Jorge Todesca, quien informó sobre el censo nacional agropecuario a realizarse durante este año.



El diputado y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Atilio Benedetti, agradeció la presencia de Todesca y su equipo y valoró "la importancia de actualizar esta información para las economías regionales porque a los diputados nos mueven las mismas preocupaciones e intereses y este censo va a permitir dar discusiones serias".



Jorge Todesca presentó al equipo organizador del censo y expresó que "hay mucha expectativa y lo estamos preparando desde hace tiempo"; a su vez, remarcó que "la medición es de carácter federal".



Asimismo, subrayó que "el objetivo es tener una red federal que haga esta operación para cubrir la enorme brecha que tenemos de información en Argentina, ya que no hay una fotografía actualizada del sector desde el 2002". También recordó los "enormes problemas" que encontró al asumir al frente del instituto: "antes de asumir estábamos en una situación crítica, no había índices creíbles y en estos dos años estamos normalizando y actualizando con tecnología, nuevas muestras y más infraestructura estadística".



Por otro lado, adelantó que se realizará una medición de gasto nacional de hogares próxima a presentarse en diciembre, que va "a analizar 45 mil hogares", y el sobre el censo de población dijo que "ya se están haciendo pruebas pilotos".



El coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018, Roberto Bisang, fue el encargado de presentar los ejes del informe y contó que "como punto de partida se va a hacer un empalme con el censo del 2002 y adaptar la medición al agroampliado y las nuevas tecnologías sin el uso de papel".



También se van a evaluar "fenómenos nuevos" ya que hay una tendencia a la subcontratación masiva y deslocalización de las explotaciones agropecuarias del país, se incorpora la perspectiva de género, ya que se va a censar a las mujeres productoras.



Según el coordinador, "el censo es mirar el futuro desde las raíces y los objetivos de la medición son "armarlo con menores inconsistencias y mayor transparencia en la información y en poco tiempo y esto se debe al "cambio en la herramienta de medición y la incorporación de tecnología".



En la misma línea, Carolina Plat, Directora Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio aclaró que "el INDEC no cruza datos". "Tiene solamente fines estadísticos para todos, en tal sentido hay que lograr una campaña de sensibilidad porque esta información es muy relevante para el sector".



El diputado Luis Borsani comentó que "este censo con este diseño hace que podamos tener información fiable en el sector productor que es fundamental para tomar decisiones económicas acertadas y en ese sentido, agregó "es una guía para trabajar con mayor previsibilidad y lograr el diseño de políticas públicas en esas áreas".



El censo contempla el perfil del productor, el uso del suelo, las prácticas agro-culturales, la producción animal, el fenómeno de la clonación, los bienes de capital y servicio agropecuario y por ultimo, la población y los trabajadores permanentes.



Tal registro también permitirá identificar y cuantificar las nuevas formas de organización de la producción agropecuaria.