El puente Paraná - Santa Fe fue eje del debate en la sesión del Concejo

El intercambio de opiniones surgió a raíz de sendos proyectos presentados por el edil Juan Enrique Ríos (Frente para la Victoria).



El primero de ellos promueve la convocatoria de una audiencia pública para tratar la traza del complejo carretero y sus obras complementarias; en tanto la restante iniciativa, plasmada en un Pedido de Informes, al que el cuerpo legislativo dio curso, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal el informe técnico de factibilidad de la obra, su estudio de impacto ambiental en la zona de localización lado Paraná y el grado de afectación del área urbana que abarcará el proyecto.



El legislador, en su exposición de motivos, sostuvo que "se trata de un tema muy conflictivo en virtud que la obra afectará fundamentalmente el ecosistema y a los vecinos donde se emplazará la cabecera del puente en la ciudad de Paraná".



"A ello debemos ponderar que en su futura traza el viaducto va a diseñar el desarrollo urbanístico de nuestra capital", advirtió.



Seguidamente, Ríos apuntó: "En razón de los fundamentos expuestos y de las voces que se han levantado planteando la alternativa de diferentes trazas, entendemos que existiendo una ordenanza vigente en la legislación local que fija que ante emprendimientos de esta magnitud se debe convocar a una audiencia pública, es que propiciamos se concrete la realización de la misma".



El edil informó que dicha audiencia pública puede ser convocada por el Departamento Ejecutivo o el Concejo Deliberante, aseverando que "ante la actitud del Ejecutivo de no convocarla, sería oportuno y necesario que el cuerpo legislativo asuma tal responsabilidad".



La posición del edil contó con el respaldo de sus colegas de bancada Sergio David Cáceres, Cristina Sosa y Stefanía Cora, quienes criticaron la actitud asumida por el intendente Sergio Varisco "al no brindar datos públicos y precisos sobre el futuro emplazamiento de la cabecera lado Paraná y la carencia de estudios vinculados al impacto económico, productivo y social que ello generará".



La voz del bloque de Cambiemos se expresó e través del concejal Carlos González, quien sostuvo que el proyecto había sido elaborado tomando como referencia la ecuación económica de la inversión que demandaría el puente.



En cuanto a la responsabilidad en torno a la ubicación de la cabecera del complejo sobre la ribera paranaense, aseveró que "fue acordada por el gobierno provincial con la nación, mediante un acuerdo que rubricó con su firma el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Luis Benedetto".



Al intervenir en el intercambio de opiniones, el titular de la bancada "Paraná de Pie", Santiago Gaitán, manifestó su coincidencia con la realización de una audiencia pública, donde se puedan conocer en detalle diversos aspectos de este importante emprendimiento vial y escucharse la opinión de las distintas posiciones sobre la cuestión.



Al usar de la palabra, la titular del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, también fijó su posición desde la Presidencia del Cuerpo.



"El tema no está clarificado, y esto es una gran omisión, ya que todos necesitamos saber para sentir certezas", reflexionó.



La viceintendenta de la capital entrerriana resaltó "el derecho de los ciudadanos a ser informados, en el marco de la publicidad de los actos de gobierno".



En este marco, agregó: "Los vecinos de Paraná deben conocer qué es lo que va a pasar en su barrio y en su ciudad, uniendo los intereses comunes de las provincias y de sendos municipios (Paraná y Santa Fe), de manera que el derrame de la obra beneficie a todos".



Durante el plenario, Etienot anticipó que en el marco de una conversación mantenida con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, habló sobre el tema, donde acordaron que el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y el titular de la Dirección Nacional de Vías Navegables, José Beni, "visiten la ciudad de Paraná y brinden una charla informativa sobre la posición del gobierno nacional, que es quien llevará adelante esta obra, a los efectos que den las explicaciones técnicas, y puedan responder las preguntas desde el lugar de conocimiento que ellos tienen en el marco de sus competencias".



Si bien no dio a conocer una fecha precisa para la realización de la referida charla informativa, la viceintendenta adelantó: "Estamos trabajando en eso para ver cuándo podemos concretarla", y aseguró: "La decisión afirmativa para que ésta se realice, por parte del ministro Frigerio".



En otro pasaje de su alocución, remarcó: "Ello no quita ni resta que la audiencia pública propuesta se realice después, para que allí digan todo lo que tienen que decir aquellas personas afectadas por esta decisión, tanto en lo positivo como en lo negativo, teniendo en cuenta que toda obra produce, a veces, efectos no deseados, a pesar de tratarse de emprendimientos en los que está en juego como interés la utilidad pública".



"Si al beneficio para el interés general es mayor, la decisión política será razonable, pudiendo ser discutible, pero no será arbitraria", aclaró.



Más adelante hizo público su anhelo de que "esta charla informativa con los funcionarios nacionales sume para dar más transparencia a la decisión de ejecutar esta obra, a pacificar y a sacar mejores conclusiones, sobre la base con la cual estar de acuerdo o no, del emprendimiento proyectado".



Haciendo suyas expresiones vertidas previamente por la concejal Stefanía Cora (FpV), expresó: "Las mejores decisiones se toman cuando tenemos toda la información, y a partir de allí es mucho más fácil poder adoptar una posición coherente, razonable y fundada, sobre por qué estamos de un lado o del otro de tal determinación".



"El gobierno nacional, al concretar la construcción del puente carretero Paraná ?Santa Fe, puso la mejor disposición para responder a una necesidad reclamada por ambas ciudades, ante la situación que presenta el túnel subfluvial cuya capacidad de tránsito vehicular presenta una sobrecarga y se encuentra prácticamente al límite", resaltó Etienot.



Enfatizó que "hay una decisión política de la Nación de venir a ayudar con un significativo aporte presupuestario en la concreción de esta trascendente obra de infraestructura".



"Si bien hay muy buenas intenciones, ello no justifica la falta de información, no está bien y debemos hacernos cargo de que muchos de nuestros vecinos experimenten un estado de incertidumbre, al no saber el destino de sus viviendas y de sus proyectos de vida de aquí a dos o cinco años, ante el emplazamiento de la cabecera del viaducto lado Paraná", analizó.



Finalmente abogó para que el intendente Sergio Varisco y los bloques de Cambiemos y Paraná de Pie colaboren para la realización de la charla informativa programada, estimando "que también sería muy bueno convocar a la provincia, los ámbitos de la producción, Consejos Empresariales y Estudiantiles".



Finalmente cabe indicar que el proyecto de resolución de Ríos proponiendo la convocatoria a una audiencia pública fue girado para su análisis al ámbito de las Comisiones de Legislación y de Obras Públicas del Concejo Deliberante de Paraná. Voz y Opinión Ciudadana

En el espacio Voz y Opinión Ciudadana usaron de la palabra los gremialistas del Sindicato de Trabajadores Judiciales, José María Segura y Gladys Pedrero, quienes expusieron la inquietud del gremio en torno al trámite de aprobación de un loteo de 1,8 hectáreas que la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) adquiriera con el aporte de sus afiliados sobre la avenida de Circunvalación de esta ciudad, lindante al loteo de médicos y bioquímicos, que está trabado en su desarrollo por resoluciones de índole judicial y municipal, desde hace bastante tiempo.



Ante los ediles, Segura explicó: "El trámite nuestro está vinculado con el cruce de la red cloacal del loteo de médicos y bioquímicos, por debajo de la avenida de Circunvalación, a la cual se conectaría nuestro loteo, lo que ha determinado que nos encontremos imposibilitados de lograr la aprobación del mismo y, fundamentalmente, realizar las obras con recursos propios, de tal manera que cada compañero pueda escriturar su lote y edificar su vivienda".



Concretamente los representantes gremiales solicitaron a la Municipalidad "alguna solución razonable, que no se aparte de ninguna norma y sin que tampoco implique ninguna excepción, para que las 37 familias que están aguardando tener sus terrenos en regla, puedan hacer realidad el anhelo de acceder a la casa propia". Proyectos aprobados

Durante el plenario, los ediles sancionaron una ordenanza, autoría de la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), de adhesión del municipio al Protocolo Institucional de Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil en la Provincia de Entre Ríos, aprobado por el Consejo General de Educación, mediante Resolución 3571/10.



También se aprobó un proyecto, impulsado por el edil Sebastián Bértoli (FpV), estableciendo que los organizadores de eventos, competencias o actividades deportivas en general, que sean autorizados para utilizar los espacios públicos en la ciudad de Paraná deberán permitir la inscripción, participación y entrega de elementos pertinentes en forma gratuita a personas con discapacidad.



La iniciativa del edil Juan Enrique Ríos (FpV) en virtud de la cual se crea, en el ámbito de la ciudad de Paraná, el "Programa Municipal de Capacitación Vecinalista" contó con el voto favorable del cuerpo legislativo.



También se sancionó la ordenanza mediante la cual se adhirió a la ley provincial y la ley nacional, que instituyen el día 13 de noviembre como el "Día del Pensamiento Nacional", en homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo Jauretche. El proyecto es autoría de la concejal Cristina Sosa (FpV).



Entre los diversos proyectos que fueron aprobados durante el plenario del día de la fecha, se sancionó la ordenanza mediante la cual se crea la Red Municipal de Tratamientos en Adicciones, que se implementará de manera progresiva en los Centros de Salud y/o dependencias similares que determine el Departamento Ejecutivo, impulsada por la concejal Karina Llanes (Cambiemos).