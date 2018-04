Macri se reunió con Intendentes de Cambiemos y pidió reducir el gasto corriente

Durante la reunión, que también contó con la participación del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el jefe del Estado remarcó la importancia de invertir en obras en los municipios y puso como ejemplo "la gran cantidad de obras públicas que tenemos en todo el país".



Al respecto, enfatizó que "es una vergüenza que estemos tirando la caca al río, que es lo que enferma a nuestros niños", y destacó que el país pasará del 20 al 40 por ciento de tratamiento de líquidos cloacales al final de 2019, aunque Uruguay tiene el 75 por ciento.



"Son obras aburridísimas, que no se ven, porque la política no las hecho nunca, pero nosotros tenemos que hacerlas", aseveró.



Habló también sobre la importancia de reducir el gasto corriente en los municipios. "Esto significa la parte antipática y terminar con la población del clientelismo en el cual se ha canalizado la mala política durante muchos años", aseguró.



Por otra parte, hizo especial hincapié en la necesidad de la densificación mediante la propiedad horizontal en las ciudades: "Basta de expandir la mancha urbana, que ha sido una catástrofe tradicional de la década kirchnerista".



"Veo cosas cada vez que viajo que me asustan. Todos los barrios nuevos que han hecho son en la periferia de la ciudad, un drama para llevar el servicio de recolección, la cloaca y el agua, una locura", afirmó.



El Foro Federal tiene como objetivo crear una red activa y articulada de intendentes de todas las provincias para generar un ámbito de intercambio de experiencias de gestión.



El encuentro comenzó pasadas las 9 en la residencia presidencial, con la presencia de los intendentes Sergio Varisco (Paraná), Jorge Macri (Vicente López), Ramón Mestre (Córdoba), José Corral (Santa Fe), Gustavo Posse (San Isidro), Horacio Quiroga (Neuquén), Raúl Jorge (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Alberto Paredes Urquiza (La Rioja).



También participaron de la convocatoria los intendentes Eduardo Tassano (Corrientes), Enrique Ponce (San Luis), Germán Alfaro (Tucumán), Roberto Giubetich (Río Gallegos), Jaime Méndez (San Miguel), Pablo Petrecca (Junín), Nestor Grindetti (Lanús) y Ezequiel Galli (Olavarria).



Además estuvieron presentes Alberto Paredes Urquiza (La Rioja), Eduardo Tassano (Corrientes), Enrique Ponce (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta) y German Alfaro (Tucumán), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Leandro Altoaguirre (Santa Rosa) y el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.



El año pasado, sobre fines de marzo y con las elecciones legislativas por delante, este foro se había reunido también en el partido bonaerense de Vicente López, pero en esa ocasión fue el intendente Jorge Macri quien ofició de anfitrión ante 16 intendentes de la provincia de Buenos Aires.