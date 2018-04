El intendente Varisco se reunió en Olivos con Macri

El intendente Sergio Varisco participó este miércoles de un encuentro del Foro Federal de Ciudades del Frente Cambiemos. Tuvo su sede en la Residencia Presidencial de Olivos en Buenos Aires, al que acudió el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La reunión se realizó con el fin de intercambiar experiencias de gestión de cada uno de los municipios y se interiorizaron de algunos anuncios del gobierno nacional de importancia para la tarea gubernamental a nivel municipal. El encuentro comenzó pasadas las 9 y Macri se sumó a la reunión al mediodía.



Varisco comentó sobre el encuentro: "Fue una reunión muy fructífera porque de este intercambio de ideas y proyectos que cada municipio expresa, estuvo presente el Presidente Macri, que antes fue jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por lo tanto tiene su experiencia como intendente. Y en el encuentro abarcamos temas como la descentralización, la desedificación, los temas ambientales, pero en lo que atañe a la ciudad de Paraná, fue una oportunidad más de hablar con el Presidente de las obras que estamos llevando adelante y las que se van a hacer, con fondos nacionales". Precisamente, Varisco dijo que mañana tendrá una reunión con la gente de Vialidad Nacional "en este sentido a pedido del Presidente por una serie de obras que se encaran desde esa área y son de sumo interés porque van a cambiar la fisonomía de Paraná".



El jefe comunal de la capital entrerriana también destacó que se haya debatido "el tema de la coparticipación, y en ese aspecto nosotros creemos que hay que municipalizar los recursos y si vemos los municipios del total del país, es apenas el 8% de la masa coparticipable y sostenemos que deben haber muchos más recursos en este sentido".



Luego con el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña se abordó "fundamentalmente un plan que hace el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación referido con la expropiación para escriturar los asentamientos más vulnerables en todo el país y Paraná va a tener su lugar en esta problemática".



Varisco observó que del encuentro con otros pares "se desprende que afrontamos muchos de nosotros problemas similares, pero cada ciudad con sus particularidades. A su vez entre los intendentes de varias capitales de provincia que estuvimos, resultó ser una reunión con un intercambio muy agradable".



Acompañó al intendente Sergio Varisco, el Secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari. Palabras de Macri "No tenemos que quedarnos, de vuelta, a cuidar el pago chico", sostuvo este miércoles el presidente de la Nación, Mauricio Macri al hablar ante los intendentes del Frente Cambiemos que participaron hoy del Foro de Ciudades en la Residencia de Olivos.



El mandatario remarcó la importancia de las obras en los municipios. "El desarrollo genera aprendizaje, cambios culturales y eso se reproduce en sí mismo. Lo estamos viendo con la cantidad de obras públicas que tenemos en todo el país". Y puso como ejemplo los "nuevos desarrollos de ingeniería y pavimentos y las nuevas estructuras metálicas para bajar costos".



Macri se refirió, además, al tema de eficiencia energética. Reconoció que la agenda del medioambiente, aunque "es cara", "es insoslayable". Y, entre otros puntos, dio cuenta de la política sobre líquidos cloacales.



"Son obras aburridísimas, que no se ven, porque la política no las ha hecho nunca, pero nosotros tenemos que hacerlas", enfatizó.