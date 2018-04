El radical Rettore se refirió a la intervención del PJ

Política Servini intervino el PJ y designó a Barrionuevo como interventor judicial

El dirigente radical Miguel Rettore se refirió a la intervención del Partido Justicialista nacional, y si bien reconoció que no leyó los fundamentos del fallo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, apuntó a los "pocos fundamentos legales y muchas apreciaciones políticas con las cuales la magistrada ha tomado esa importante decisión"."Se me han encendido las luces rojas de prevención y espero que rápidamente se expida también un Tribunal de Alzada; ya que si bien soy un hombre de la justicia y todos los ciudadanos debemos rendirnos ante ella, hay que tener cuidado que, so pretexto de defender la legalidad, la justicia no se entrometa en la vida de los Partidos políticos que son los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático", indicó Rettore a través de un comunicado."Los argentinos tenemos una larga historia de desencuentros, de grietas, de peleas, de golpes de estado, de intervenciones, de proscripciones y de pérdidas de libertades. Nuestro país tiene Partidos históricos como el mío, la U.C.R., el Peronismo, el Socialismo, los Partidos de Izquierda, etc., y todos ellos han cumplido un rol fundamental en nuestra historia institucional y para quienes creemos fervientemente que únicamente con la política sana, honesta y patriótica se pueden modificar las desigualdades sociales de un país, debemos defender estas instituciones constitucionales de cualquier intromisión que no tenga como único objetivo resguardar la legalidad de las mismas", agregó.Rettore dijo "rechazar de plano esas denuncias que expresan que el Poder Ejecutivo Nacional ha impulsado esa intervención". "En primer lugar porque el Poder Judicial tiene plena autonomía y también porque el gobierno necesita que los Partidos opositores sean fuertes, estén institucionalizados y cumplan con esa otra función esencial de oposición y control, que son los pesos y contrapesos que la democracia necesita para que los únicos beneficiados de la política de nuestro país sean las grandes mayorías nacionales, o sea nuestros mandantes", cerró.