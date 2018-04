Apelaron la intervención del Partido Justicialista

Política Servini intervino el PJ y designó a Barrionuevo como interventor judicial

El presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, apeló hoy la intervención del partido, dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, al considerar "político" el fallo de la magistrada."Es un fallo político. No hay razón administrativa para intervenir el partido", sostuvo la apoderada del PJ, Patricia García Blanco.La letrada, quien llevó adelante la presentación judicial junto al abogado Eduardo López, señaló que "no hay fundamentos jurídicos" para ordenar una intervención."El partido funciona con sus órganos competentes. El fallo habla de elecciones perdidas", resaltó García Blanco.Servini tendrá ahora tres días para decidir si concede o no la apelación de Gioja.El letrado López sostuvo el fallo de la magistrada fue hecho "a medida de los peticionantes"."Otra irregularidad es que no corrió vista al fiscal electoral (Jorge Di Lello)", sostuvo.El presidente del partido, el diputado Gioja, no reconoció al sindicalista como su sucesor y anunció la apelación al fallo.De esta forma, la magistrada desplazó a Gioja de la presidencia del partido y encomendó a Barrionuevo "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria", entre ellos, "realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles" del PJ e "informar sobre la situación económico- financiera de la entidad".El pedido de intervención fue realizado por un grupo de sindicalistas alineados con Barrionuevo: el secretario general de Estaciones de Servicio y miembro del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña; el del Sindicato de Obreros de la Maestranza (SOM), Oscar Guillermo Rojas; y del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido (Soiva), Horacio Alberto Valdéz.En su fallo, la magistrada planteó la situación generada en 2017 cuando integrantes de la conducción del PJ se postularon como candidatos por Unidad Ciudadana, como el vicepresidente del sello nacional Daniel Scioli.Reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el general Juan Domingo Perón", planteó la jueza.