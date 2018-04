El IAPV dará créditos hipotecarios: Los detalles y quiénes podrán acceder

Detalles de las operatorias

El programa Primero tu Casa, que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) con financiamiento 100 por ciento provincial, cuenta con dos nuevas operatorias de créditos hipotecarios y personales.Combina dos factores que son terreno y financiamiento. Los terrenos para la construcción serán aportados por municipios, juntas de gobierno y entidades intermedias. El gobierno provincial intervendrá mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios accesibles y subsidiados, en un esquema de cooperación entre el Estado y las familias beneficiadas.y se le aplicará al importe de la cuota un subsidio, el cual no podrá superar el 65 por ciento del monto de la misma.Para evitar la desactualización de la recaudación,Para el modelo de vivienda, se diseñó un prototipo universal y evolutivo de acuerdo a las diversas necesidades de los grupos familiares. Es así que se cuenta con uno base de 28 m2 (monoambiente), de un dormitorio de 39 m2, y de dos dormitorios de 51m2.Está orientada a grupos familiares que poseen terreno propio para la construcción, para lo cual es requisito que el mismo se encuentre libre de hipotecas y demás gravámenes. Esta operatoria exige la construcción sobre terreno propio y exclusivamente para vivienda familiar única y de ocupación permanente.establecido por el Instituto para cada prototipo propio de vivienda (monoambiente, uno o dos dormitorios) y no sobre el costo del total del proyecto propio presentado por el particular.Tiene el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de aquellos grupos familiares propietarios de una "vivienda única que habiten" y que no cuenten con la posibilidad de acceder a créditos accesibles para poder realizar dichas ampliaciones. La obra no podrá superar los 15 m2 de construcción nueva y la superficie total de la vivienda, una vez ampliada, no podrá ser superior a los 70 m2.Quienes se inscriban en estas operatoriasEl presidente de IAPV, Marcelo Casaretto, señaló que "acceder a soluciones habitacionales que dignifiquen y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, son políticas que instrumenta nuestro gobernador Gustavo Bordet y que desde el organismo llevamos adelante en cada rincón de nuestro territorio provincial".El funcionario resaltó "la decisión política del gobernador de ejecutar con recursos propios un programa integral que abarque tanto la construcción de viviendas, como así también las ampliaciones o construcciones de viviendas a través del otorgamiento de créditos a particulares"."Esto tiene que ver con la decisión del gobierno de plantear que cada familia pueda acceder a una unidad habitacional porque este programa se focaliza prioritariamente en las familias que no pueden adherirse a los créditos bancarios ni a otro organismo de financiamiento que posibilite el techo propio", admitió el presidente del IAPV.En ese sentido, aseguró que "Primero tu Casa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los entrerrianos y fortalecer el proceso de reactivación económica de la construcción. Para ello cuenta con tres tipos de operatorias". Y agregó:".Casaretto recordó que "la operatoria 1 (vivienda con terreno cedido) en una primera etapa, se construirán 500 viviendas distribuidas en los 17 departamentos de la geografía entrerriana, con una inversión de 360 millones de pesos, con fondos provenientes del IAPV, Fonavi y el tesoro provincial".Respecto de las operatorias 2 (vivienda en terreno propio) y 3 (ampliación de vivienda propia), afirmó que "se financiarán con fondos del IAPV más el remanente de crédito internacional no utilizado por los municipios al 31 de diciembre pasado, que se asignará a viviendas"."El objetivo es beneficiar a familias que no hayan recibido viviendas del organismo provincial o el gobierno nacional y cada dos meses se efectuarán los sorteos entre los postulantes, de acuerdo al cupo estipulado", especificó.