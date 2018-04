Ibarra defendió proyecto para que telefónicas brinden internet satelital

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, defendió el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que les permitiría a las telefónicas brindar internet satelital, y dijo que la iniciativa apunta a "reducir la brecha digital" y a "bajar los precios" de los servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Ante la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Ibarra declaró que "no hay ninguna chance" de que Argentina "tenga desarrollo si no encara fuertemente una mejora de conectividad para reducir la brecha digital".

El ministro expuso ante los legisladores para defender la nueva ley de telecomunicaciones que impulsa el gobierno y que modifica las leyes de Argentina Digital y de Medios.

En su presentación, Ibarra advirtió que "no basta con la inclusión social y económica", sino que se necesita "dar inclusión digital" y que para ello es imperioso "favorecer los temas de infraestructura digital".

El funcionario señaló que se necesitan dos millones de conexiones más en el país y mayor velocidad, y consideró que lo que el Gobierno busca con la nueva ley es "resolver el día a día" de los ciudadanos "gracias a la tecnología".

"Por esa razón -amplió- la ley busca destrabar una cantidad de barreras regulatorias y propiciar algunos mecanismos para acelerar este gran desafío que tenemos por delante".

Ibarra subrayó que el Poder Ejecutivo "necesita que los privados se sumen e inviertan" y advirtió que en la Argentina "hay una gran deuda" en materia de telecomunicaciones, la llamada "brecha digital", a la que calificó como "una materia pendiente" que obliga a poner la cuestión en el "primer lugar" en la agenda de políticas públicas.

Según el ministro, sin la eliminación de esa "brecha digital" que impide que llegue la conectividad de Internet a todas las regiones del país no se podrán desarrollar "competencia e inversiones y crecimiento sostenido".

En ese aspecto, afirmó que el costo de lo que se paga por el servicio de cable "es uno de los más caros de la región", aunque reconoció que el 72 por ciento de los hogares en Argentina tiene televisión paga y que de ese total "el 28 por ciento tiene televisión satelital que, en estos momentos, tiene un solo operador".

Por otro lado, ponderó el Plan Federal de Internet que "a fines de 2019 tendrá terminados 34 mil kilómetros de fibra óptica".

"Con ese plan estamos buscando bajar el precio mayorista del servicio de internet", agregó.

Por su parte, Héctor Huici, secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Nación, señaló que uno de los objetivos del proyecto es "ampliar la oferta en materia de TV paga" dictando "normas que eliminen las asimetrías".

En ese sentido, Huici resaltó que los dos primeros artículos del proyecto benefician a los pequeños operadores poniendo a su disposición las estructuras pasivas (postes o ductos) de la ciudad donde operen.

"La idea es disponer de la red de infraestructura pasiva para otros operadores", precisó Huici, aunque advirtió que el proyecto no impone "la obligación de compartir la red de infraestructura activa" conocida como 'última milla' y que su reparto "se podría realizar mediante un acuerdo entre privados".

Con respecto a la habilitación para que las compañías de telefonía móvil puedan brindar televisión satelital, Huici recordó que esas empresas "están obligadas a hacer una oferta de su capacidad en su red para otras compañías que quieran entrar en el negocio".

El proyecto de Ley enviado por el gobierno consta de doce artículos y, según sus fundamentos, pretende "eliminar barreras legales que restringen la competencia en materia de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones" en particular referidas a infraestructura y a radiodifusión por suscripción.

Sin embargo, el ítem más importante es el que permite la posibilidad de que las telefónicas brinden servicios de televisión satelital.

La decisión de modificar la Ley de Argentina Digital está basada en una decisión tomada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de diciembre de 2017, y por una resolución del Enacom de enero de este año.

La Ley de Argentina Digital, aprobada en 2014, dispone que los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) "con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital".