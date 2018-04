Diputados: se escucharon primeras voces en contra de despenalización del aborto

, llegó el turno de los primerosAnte las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal, la primera expositora del segundo bloque fue, quien lamentó: "Pobres mujeres cuyo embarazo angustioso y doloroso se usa de bandera pero no se las acompaña"."¿El aborto será libre si la mujer no sabe lo que está consintiendo? ¿Se le dirá que la vida que alberga es la de su propio hijo, de su propia sangre, cuyo corazón ya late? Porque si no se le dice todo eso, yo me pregunto si ese consentimiento realmente es pleno, informado y libre", sugirió Basset.Uno de los más duros contra el proyecto en debate fue, quien se refirió en todo momento al aborto como un "crimen" y hasta lo definió como una "desaparición forzada de personas".", advirtió el especialista, y se preguntó: "¿Qué somos uno de los países más despoblados de América Latina?".Con ese argumento, sostuvo que ", que funcionará como otro sistema de control demográfico en un país sub-poblado"., enfatizó que "de acuerdo a nuestra Constitución, todo ser humano es persona, y la vida humana comienza desde la concepción", porque "así lo afirma la Convención de Derechos del Niño, con jerarquía constitucional". "Los derechos no son para ser proclamados, sino para ser respetados", agregó.

La mortalidad materna por aborto está bajando

A continuación, en una exposición plagada de estadísticas, ei,precisó que según el Ministerio de Salud, en 2009 hubo 87 muertes maternas por aborto, cifra que bajó a 55 en 2015 y a 43 en 2016. "Obviamente no debería morir ninguna madre. Pero la mortalidad materna por aborto está bajando y el aborto no está legalizado en Argentina aún", dijo.Otro de los expositores fue el", y que además "no se puede interrumpir un embarazo ante una malformación fetal grave".Montes de Oca mostró fotos personales en distintas etapas de su vida, para enumerar "todo lo que pudo hacer" por haber nacido. "Doy charlas en todo el país para embarazadas y me gusta ponerme del lado de ese bebé que está en la panza, que es mucho más inteligente de lo que nosotros pensamos", acotó.

Para las mujeres pobres, un hijo es su mayor tesoro

También expusoCarrara subrayó que "si pretendemos valorar a la persona humana por el desarrollo que tiene, entramos en la lógica de que hay seres humanos de primera o de segunda". "La lógica de los poderosos, que deciden sobre los que menos tienen, es definir sobre aquel que está por debajo, y eso también se traslada al niño o niña por nacer", amplió.Además,También fueron oradores Nicolás Lafferriere (doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA y profesor universitario), María Angélica Gelli (abogada especialista en Sociología Jurídica) y Raquel Graciela Bolton (médica experta en bioética), entre otros.Fuente: Parlamentario.com.