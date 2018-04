Censarán a Juntas de Gobierno para transformarlas en municipios

Foto 1/2 Foto 2/2

"Nuestra forma de gobernar es comprometiéndonos, y haciéndolo con responsabilidad", expresó el gobernador Gustavo Bordet en Aldea Brasilera, junto al vicegobernador Adán Bahl, al anunciar los censos que permitirán a juntas de gobierno transformarse en municipios y entregar aportes para el departamento Diamante.



"Aldea Brasilera merece ser municipio, comuna, por la cantidad de habitantes pero también por el crecimiento que ha tenido, no solo como una unidad demográfica poblacional sino también como una unidad económica", consideró el gobernador, en el Centro de Jubilados y Pensionados ante vecinos y referentes de juntas de gobierno.



En ese sentido, el mandatario ahondó: "Sin duda, el hecho de convertirse en municipio va a traer aparejado progreso, la posibilidad de generar desarrollo, y turismo. Esta es una zona para trabajar el turismo, por eso hemos trabajado mucho en el acceso de la ruta 11 y en otras cuadras hasta el cementerio, como nos pidió el presidente de la Junta".



A su vez, respecto de las juntas que pasarán a ser municipios, Bordet informó que el censo iniciará en mayo en Aldea Brasilera. En junio continuará con Aldea María Luisa, en julio con Pueblo Brugo, en agosto con El Pingo, en el departamento Paraná; y en setiembre con Pueblo Liebig, en el departamento Colón.



"Son las cinco propuestas para municipios que van a dejar de ser juntas de gobierno y esto es muy importante porque desde 2007 no se crea un municipio en la provincia de Entre Ríos", remarcó. Tener más de 1.500 habitantes es uno de los requisitos que establece la ley.



Por lo demás, el gobernador señaló: "Me gusta mucho visitar las localidades por más pequeñas que sean en toda la provincia, y necesitamos estar en contacto con los vecinos porque aprendemos de ellos".



"Me crié en un pueblo muy pequeño, en el departamento Uruguay, y uno sabe de la nobleza de la gente; y hay que escuchar. Siempre digo que no es lo mismo cuando a uno le cuentan un problema en el escritorio. Ahí puede dimensionarlo pero cuando va al lugar y lo ve, se da cuenta de la importancia que tiene y cómo le cambia la vida a la gente algo que parece tan elemental o sencillo".



Recursos

Por su parte, el vicegobernador Adán Bahl, resaltó: "Aldea Brasilera se convertirá en una ciudad, con todos los beneficios que eso implica". Y acotó "Ni bien el censo verifique la cantidad de habitantes se inicia automáticamente el proceso que le va a permitir, entre otras ventajas, acceder a los recursos que necesita para las obras y los servicios que demandan los vecinos".



En este sentido manifestó que "es un orgullo para mí ver que esta aldea, donde nació mi papá y donde vivió hasta los 20 años, se va a convertir en una ciudad".



"No se trata solo de redondear un número, se trata de que estas comunidades han crecido y se han desarrollado. Y de que hoy estamos cumpliendo una promesa que va a mejorar la calidad de vida de muchos entrerrianos", finalizó Bahl.



Censos

En tanto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, expresó que "es importante la presencia del gobernador en el departamento Diamante, específicamente en la junta de gobierno de Aldea Brasilera para entregar no sólo los aportes sino también para anunciar el censo que se realizará a partir de mayo en distintas juntas de gobierno, cinco en total, que están consideradas dentro de las cuales pueden superar los 1.500 habitantes lo cual les daría la condición necesaria para transformarse en municipios".



Por su parte el presidente de la junta de gobierno de Aldea Brasilera, Hugo Roberto Ramírez, agradeció a las autoridades su presencia y manifestó: "Es un gran orgullo para mí recibirlos a todos en nuestra localidad y que nuestro gobernador se haya acercado hasta acá para compartir en la junta de gobierno y con los municipios del departamento Diamante y Paraná. Muchas gracias a todos, bienvenidos y estamos muy emocionados por estas presencias". Los aportes Aldea Brasilera recibió del gobierno provincial fondos correspondientes a los programas Mil Evitas y Juntas a la Obra, destinados a la preparación de una calle y a los gastos que demande la compra de asfalto y arena.



También recibió un aporte la junta de gobierno de Las Cuevas, Mil Evitas y Juntas a la Obra, destinado a la compra de insumos y materiales, al desmantelamiento y arreglo de un tractor.



La junta de gobierno de Estación Camps también recibió un aporte correspondiente al programa Mil Evitas.



La junta de Aldea Krapzenthal recibió un aporte del programa Juntas a la Obra, destinado a la continuidad de la obra del salón de usos múltiples.



La junta de gobierno de Isleta, recibió un aporte en el marco del programa Juntas a la Obra, para la compra de neumáticos.



La junta de gobierno de Aldea Salto recibió un aporte del programa Juntas a la Obra, destinado a obras en la localidad.



También recibió un aporte la junta de gobierno de Gobernador Racedo.