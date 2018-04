Sequía: Proponen condonar parcialmente el Inmobiliario a productores afectados

El diputado provincial Fuad Sosa (UCR Nogoyá) acompañado de las firmas de Monge, Artusi, Lena y Kneeteman presentó un proyecto de Ley en Diputados que plantea una condonación a productores agropecuarios del Impuesto Inmobiliario Rural proporcionalmente a la superficie de sus campos afectada por la sequía con un tope del 50% del valor del tributo.



Por otro lado, busca que se suspenda el aumento de los avalúos y los saldos no condonados se financien en 12 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas. También premia a quienes no tengan deudas con la ATER otorgándole un crédito por igual monto que la condonación para que efectúen pagos del tributo en cuestión.



Ante esto, Sosa explicó: "Una mera declaración y el aplazamiento de los vencimientos no alcanzan, es necesario que el Estado esté junto con los productores, codo a codo y facilitando el cumplimiento de sus obligaciones, porque hay algo que está claro, la gente de campo no quiere que le regalen nada pero si que su Estado, al cual colabora y aporta, lo ayude cuando lo necesita".



"Vengo de un departamento donde casi toda la actividad económica depende del Sector Rural, y si el productor no puede pagar se suspende toda la cadena de pagos y se nota en la calle. Lo que buscamos con este proyecto es darle un empujón para que puedan cumplir con sus obligaciones porque si el Estado esta presente para percibir, debe estar presente para ayudar al sector que por lejos más tributa en Entre Ríos y es soporte económico de toda actividad estatal", dijo el legislador y agregó que "las lluvias de estos últimos días, si persisten, ayudarán a normalizar la situación, pero las cosechas perdidas ya no se recuperan y es necesario amortiguar su impacto para que el Campo esté preparado para las próximas".