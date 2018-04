Puente Paraná- Santa Fe: charla en la legislatura entrerriana

"Queremos despertar a la ciudad. También iremos a la Cámara de Senadores el 18, entendemos que todos los legisladores tienen que escuchar nuestras razones. Se está eligiendo una traza que no ha sido sugerida por la parte técnica, sino que tiene un contenido político, con una posible afectación para el Túnel Subfluvial", mencionaron a Elonce TV, vecinos de Paraná presentes en el encuentro.



"En la Legislatura santafesina hicimos un pedido de informes, consultando al gobierno nacional, desde la provincia, en base a qué estudios de impacto ambiental e hídrico, se había definido seleccionar la traza 3, cuando no estaba recomendada por nadie (ni por la empresa consultora y tampoco por las universidades)", aseveró a Elonce TV, Patricia Chialvo, diputada provincial por Santa Fe.



La legisladora entendió, luego de escuchar las exposiciones que la traza definida "va a afectar decididamente a la cuestión urbana, porque el tránsito será muy importante".



Chialvo mencionó que concurrieron al encuentro en la Cámara Baja de la provincia de Entre Ríos, "vecinos de Colastiné sur (Santa Fe); ellos también están muy preocupados porque esta traza pasa muy cerca de ese lugar, e impactará ambientalmente, en forma hídrica y también humana. No tenemos especificaciones técnicas de esta traza, por lo que no sabemos de qué manera va a afectar o no, la vida de todos estos pobladores". Elonce.com.