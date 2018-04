Paritaria estatal: "Buscamos que gobierno haga una propuesta integral", dijo ATE

En una nueva reunión paritaria con los estatales, el Gobierno provincial ofreció un 17 por ciento de aumento pero en tramos más cortos: un 8 por ciento en marzo, un 6 por ciento en julio (que antes era para agosto) y el 3 por ciento para en octubre, 13.500 pesos de mínimo garantizado para todos los trabajadores, y a partir de julio aumentarlo a 15 mil pesos.



"Es una paritaria que está llevando mucho trabajo, que no es fácil, hay mucha tensión. Esta es la sexta reunión, se dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 19, para que nuevamente el gobierno haga una propuesta integral, que contenga lo que venimos planteando en esta paritaria", dijo el secretario General de ATE, Oscar Muntes.



Aseveró que el gobierno "garantiza un mínimo de 13.500 pesos para todos los trabajadores, como mínimo como piso para marzo y de 15000 para el mes de julio, para todos los trabajadores". Lo que el gremio sigue reclamando es "certezas para los compañeros y compañeras contratados de obra, que es el sector más vulnerado de la administración pública. El gobierno nos prometió tener respuestas para estos compañeros, en el próximo encuentro".



"La inflación será muy alta, no la pueden frenar; si acordamos sentarnos en los meses de julio-agosto, los paritarios y el gobierno para evaluar esta situación, es sumamente clave e importante que así sea. Vamos a estar monitoreando la situación hasta ese momento", aseveró.



En este sentido aseveró: "En diferentes estudios se está planteando que para no ser pobre en Argentina se necesitan más de 17.000 pesos, que la inflación este año será superior al 22 %. No queremos seguir perdiendo los trabajadores poder adquisitivo", opinó Muntes



Sartori, por su parte indicó que el cuerpo orgánico del sindicato se reunirá con los secretarios generales de la provincia, el jueves 12. "Luego iremos a dar una respuesta, pero planteamos cuestiones, como por ejemplo que los contratados de obra no pueden quedar afuera. Queremos además un plan de regularización de la planta permanente para una futura carrera de la administración pública". Elonce.com.