Murió Marcelo Álvarez, quien fue intendente de Santa Fe cuando hubo inundaciones

Marcelo Álvarez, intendente de la ciudad de Santa Fe durante las trágicas inundaciones que se iniciaron el 29 de abril de 2003, murió hoy a los 59 años en un hospital de esa capital como consecuencia de un "infarto severo".



Álvarez, jefe comunal de Santa Fe entre 1999 y 2003, estaba procesado junto a dos funcionarios provinciales en la causa que investiga las responsabilidades políticas de la crecida y se lo acusaba de "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas".



Voceros sanitarios informaron que Álvarez tuvo hoy por la mañana un infarto severo y en primer lugar fue atendido en el Sanatorio San Jerónimo, desde donde fue trasladado hasta el hospital provincial José María Cullen para ser tratado con el único equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) de la ciudad.



Los médicos intentaron reanimarlo pero un cuadro grave que afectó su corazón y sus pulmones provocaron el deceso a media tarde.



Álvarez era arquitecto y su primer cargo público fue como titular de la Secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Santa Fe entre 1991 y 1995, a los 32 años, durante la gestión del actual integrante de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti.



En 1999 fue electo intendente de Santa Fe luego de un acuerdo político entre Jorge Obeid, cuyo sector del justicialismo integraba, y el del dos veces gobernador y actual senador nacional Carlos Reutemann.



En 2003, cuando transitaba el último año de mandato y por su juventud (45 años) parecía uno de los hombres del PJ santafesino con mayor proyección, las inundaciones de abril de ese año terminaron su carrera política.



Fue acusado de ser uno de los responsables políticos por no haber realizado en forma completa las obras de defensa que impidiesen el ingreso de las aguas ante una eventual crecida del río Salado.



En la misma causa, en la que Álvarez interpuso un recurso de prescripción que actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, también están procesados el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Edgardo Berli, y el ex director de Hidráulica de la provincia, Ricardo Fratti.