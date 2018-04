Bordet e intendentes de Cambiemos, preocupados por la tarifa eléctrica

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el Foro de Intendentes de Cambiemos, y analizó los factores que hacen al incremento de la tarifa eléctrica en la provincia.



El encuentro se llevó a cabo este lunes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y contó con la presencia del vicegobernador Adán Bahl, junto a ministros y funcionarios del gabinete provincial. Además repasaron obras y gestiones para cada localidad, la coparticipación y la reforma política.



En ese marco, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, que también integra la mesa de conducción del Foro de Intendentes de Cambiemos, agradeció al gobernador y su equipo en lo que calificó como "una jornada importante de trabajo" en la que se pusieron sobre la mesa "temas de todos los días, siempre con el objetivo de buscar soluciones".



Cavagna además destacó "la voluntad de construir" que hubo durante la reunión que tuvo como consigna "trabajar por los entrerrianos". "Después vendrán los temas electorales donde el vecino tendrá la oferta electoral que corresponde", aclaró el jefe comunal.



En ese sentido, el jefe comunal de Nogoyá, Rafael Cavagna, contó que los intendentes están "preocupados y ocupados" en el tema de las tarifas eléctricas y sostuvo que "este tema nos compete a todos". Por eso "estuvimos viendo las alternativas y también haremos las gestiones necesarias ante el gobierno nacional para poner en agenda nuestra preocupación para con todos los vecinos", manifestó.



"Este es un tema sensible, y nos ponemos del lado de los entrerrianos porque queremos que su capacidad de pago sea lo suficientemente digna y que tengamos tarifas, más allá de los sinceramientos que había que darse, que no golpeen los bolsillos porque estamos ocupados y preocupados por la situación y buscando soluciones para todos", completó.



"Uno siempre necesita ser escuchado", manifestó Cavagna luego de la reunión y valoró que "venimos con planteos de los vecinos a las autoridades provinciales que nos dan respuestas".



"Esta es la forma y la dinámica que necesitamos para ir a nuestras ciudades y decirles que el gobierno provincial también está preocupado y ocupado en este tema y estamos buscando alternativas para con nuestros vecinos", agregó el intendente de Nogoyá en referencia al gobierno de Bordet. Reforma política Por otro lado, durante el encuentro dialogaron sobre el proyecto de ley de Reforma Política, sobre lo cual "la ministra de Gobierno Rosario Romero explicó que esta semana se estará ingresando el proyecto en la Cámara de Senadores donde vamos a migrar del sistema tradicional de lista sábana a boleta única de papel", precisó Cavagna.



A su entender, "esto es importante y un avance hacia el perfeccionamiento de la democracia, de generar transparencia y sobre todo celeridad para el elector".



A su vez dijo que coincide con que "se pueda prontamente sacar adelante la ley para seguir con el segundo tema que es importante, que es tener la forma de poder capacitarnos todos los entrerrianos y tenerla operativa para hacer territorialidad en cada uno de los municipios y poder explicarle a nuestros vecinos en qué consiste el nuevo cambio electoral que vamos a tener los entrerrianos". Soluciones conjuntas ante la suba de la tarifa eléctrica Por su parte, el presidente de Enersa, a cargo de la Secretaría de Energía, Jorge González, celebró haber participado del encuentro en Paraná y destacó la "madurez institucional", porque "los temas que plantearon los intendentes denotan mucho interés de tener respuestas y soluciones".



"El tema eléctrico hoy preocupa y hoy lo debatimos. Aclaramos cómo se compone la tarifa, cómo impactan los distintos impuestos municipales, provinciales, nacionales y las alternativas que podemos tener dentro de la provincia para mejorar algunas situaciones, que vamos a analizar. En esto confluyen los tres segmentos: la municipalidad, la provincia y la Nación, que fue el elemento central que produjo este desbalance en el período estival", detalló el funcionario.



En este contexto, González expuso: "Concordamos en que a la solución la tenemos que encontrar entre todos y no podemos seguir planteando discusiones estériles".



Igualmente comentó que "en la provincia hay programas muy fuertes, como Mi Ciudad Led, a la que muchos intendentes de Cambiemos han adherido y ya se está viendo el ahorro. Ahora sumamos Mi Hogar Seguro para los hogares vulnerables. Es decir, hacer programas que tengan que ver con aquellos sectores más vulnerables que van a ser más castigados con el incremento tarifario".



"Vamos a trabajar con las tarifas sociales, tanto nacional como provincial, para que sean conocidas por los intendentes y que se puedan aplicar en cada localidad", subrayó González. De todos modos remarcó: "A todos los usuarios los atendemos individualmente en las oficinas de Enersa y en las cooperativas, donde ven la posibilidad de dar un plan de pago o un financiamiento acorde al monto de la factura".



Finalmente el funcionario remarcó "las inversiones que está haciendo Enersa en toda la provincia, superiores a los mil millones de pesos, que tienen que ver con obras de infraestructura para los próximos 10 años".