La Multisectorial advirtió la "endeble" situación salarial de los trabajadores

Política El gobierno ofreció 17 por ciento de incremento a los trabajadores estatales

La Multisectorial de los Trabajadores, el colectivo que coordinan ATE y Agmer, entre otros espacios políticos, manifestó su "preocupación" por la "endeble" situación salarial de los trabajadores ante las propuestas salariales ofrecidas en paritarias y convocó a otros sectores "de extrema vulnerabilidad" a sumarse a la exigencia por "condiciones laborales y salarios dignos"."Este marco de la Multisectorial es el que nos tiene que cobijar y amparar, no para hablar sólo de la situación de los trabajadores estatales sino también, para debatir la problemática de nuestra provincia que no puede dar soluciones a los trabajadores, y si a las grandes corporaciones porque en menos de 48 horas se definió la emergencia agropecuaria", argumentó ante, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes."Estamos en una situación muy endeble donde las propuestas salariales son muy lejanas a lo que necesitamos como trabajadores y como familias para poder subsistir", subrayó el sindicalista, al tiempo que advirtió que "la recaudación en la provincia ha crecido por la lógica de los impuestazos que estamos sufriendo argentinos y entrerrianos, pero que equitativamente y distributivamente, no la vemos".En ese marco, Muntes convocó "a los sectores que enfrentan peleas desiguales, a todos los sectores de extrema vulnerabilidad, a los que no se da respuesta porque la definición del gobierno nacional es la de seguir achicando el Estado a costa de los que menos tenemos para seguir subsidiando a los que más tienen y la provincia no es ajena a todo esto".Este lunes y martes, los trabajadores nucleados en ATE realizan asambleas de dos horas por turno en los lugares de trabajo, para debatir en torno a la propuesta de recomposición salarial y los otros puntos de la paritaria.Para este miércoles, convocaron a una movilización provincial, con concentración a las 10 en la sede de ATE Entre Ríos, en Paraná."Esperamos una oferta salarial diferente que pueda ser considerada por los trabajadores", adelantó el sindicalista, al tiempo que adelantó que este jueves se desarrollará el plenario de secretarios generales y reunión de Consejo directivo provincial a los fines de evaluar la eventual oferta salarial."Los trabajadores no queremos hacer paro, lo que queremos es cumplir con nuestras funciones bajo condiciones laborales y salarios dignos", cerró Muntes.