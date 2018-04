Piden creación de comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo de la provincia

La iniciativa de autoría del senador por el departamento Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, fue acompañada por el presidente del Bloque Francisco Morchio (Gualeguay), el senador por el departamento Federación Miguel Piana y el de Nogoyá, Beltrán Lora.



En los fundamentos de la resolución, los senadores recordaron que en la reforma de 2008 de la Carta Magna entrerriana se acordó la creación de la Defensoría de Pueblo y hasta la fecha no se ha implementado.



Por esa razón, a través de un proyecto de resolución, piden la creación de la Comisión Bicameral permanente para que se cumpla con la manda constitucional. "La ley 9931, establece en su artículo 6 la conformación de una Comisión Bicameral Permanente, en el ámbito de la Legislatura provincial, con el fin de que ésta sea la encargada de efectuar la designación del Defensor del Pueblo de la Provincia. Sin embargo, al día de hoy, esta comisión no ha entrado en funcionamiento dado que este Honorable Senado no ha designado a sus integrantes", se indicó en los fundamentos de la resolución.



Los senadores del Bloque Cambiemos, hicieron hincapié en la "importancia" de este organismo, ya que controlará los actos de la Administración Pública y así evitar que funcionarios como empleados vulneren los derechos que la ley reconoce.



"La Defensoría del Pueblo se resume en asegurar el cumplimiento de las funciones de los funcionarios de la Administración Pública con eficiencia, eficacia y celeridad, sobre todo, en el caso de vulneración de los derechos del administrado y garantiza la defensa, puesto que el Defensor del Pueblo puede iniciar de oficio o a petición de parte reclamo por esta vulneración de derechos del administrado. Además, que estos cumplan con la prestación de servicios públicos indispensables para la convivencia de la sociedad", se indicó.