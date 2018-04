Bahillo destacó el encuentro del peronismo federal en Gualeguaychú

Bahillo participó del encuentro organizado por los senadores del peronismo federal en Gualeguaychú. Bajo el lema "Encuentro para una Argentina Mejor" los legisladores nacionales realizaron una recorrida por el Parque Industrial, se reunieron con integrantes de la CODEGU y recibieron a la prensa.



El legislador nacional, quien estuvo presente junto al presidente del interbloque Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner (PJ Salta) destacó la importancia del encuentro: "Distintas expresiones del peronismo pensamos en un proyecto de país que contenga y atienda las realidades que tienen los argentinos". En este sentido, remarcó la participación de los sectores del peronismo que responden a Massa y a Randazzo quienes "tienen una importante representación en el mapa territorial y fortalecen la alternativa".



"Debemos tomar como agenda los problemas de la gente, trabajar en una alternativa superadora y recuperar la confianza de los ciudadanos", expresó Bahillo y señaló: "Hay sectores que la están pasando mal y debemos tomarlo como base de nuestra agenda política".



Por otra parte, Bahillo dijo: "Tenemos una propuesta y una visión de país que no tiene nada que ver con la de Cambiemos. Está en nosotros llevarles una alternativa confiable a los ciudadanos" y remarcó la importancia del diálogo entre fuerzas políticas opositoras: "la democracia funciona en base al diálogo y eso no nos hace perder la identidad ni las convicciones".



"Hay que replantearse porque el peronismo viene perdiendo tres elecciones. Indudablemente, tiene una crisis de confianza que no logra reconstruir y es ahí donde debemos enfocarnos: con una propuesta confiable, con dirigentes creíbles que tengan como principal objetivo llevar una luz de esperanza a las problemáticas que tienen hoy los argentinos", finalizó. El documento

Al finalizar la reunión se presentó un documento titulado "Encuentro para una mejor Argentina", en el que se diferencian del sector que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner y también del gobierno de Mauricio Macri y el frente Cambiemos.



"No queremos una política económica autoritaria porque ya fracasó, pero tampoco un modelo que deje que el mercado defina todas las acciones del Gobierno. Creemos en la necesidad de construir un Estado presente que resuelva los problemas de los ciudadanos", sostiene el documento del peronismo dialoguista, que tiene como potenciales candidatos al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y al ex ministro Florencio Randazzo.



Y continúa: "Representamos a una fuerza constructiva y democrática, del centro nacional, que pueda convocar a otros sectores políticos con el objetivo de consolidar un capitalismo moderno que asegure el sostenido con equidad regional y social y que vuelva a despertar esperanza en los ciudadanos".



El documento, elaborado luego de horas de debates en la ciudad entrerriana, manifiesta que este sector "impulsa una propuesta política, económica y social racional, sostenible e inclusiva, que defienda la capacidad de compra de los trabajadores y que proteja el desarrollo de la clase media y los jubilados".



En un claro mensaje contra el kirchnerismo, este sector del peronismo afirmaron: "No nos convence el planteo de unidad como un simple amontonamiento de dirigentes sin un proyecto común. No vamos a justificar el pasado. Privilegiamos nuestra identidad y la construcción de una propuesta moderna y democrática".



"Nuestro objetivo es la construcción de una fuerza política que constituya una alternativa real y racional al actual modelo. Y el peronismo nuevamente va a estar a la altura del desafío. Este es el espacio que representamos y que buscamos reconstruir", concluyeron en un texto consensuado durante la primera reunión fundacional de este espacio.



Asimismo, desde el peronismo federal también coincidieron en remarcar la relevancia institucional del acuerdo, a partir del cual habrá un bloque mayoritario de peronismo y aliados en Diputados y en el Senado, con capacidad de ponerle límites al Gobierno.



En una conferencia de prensa, Pichetto consideró: "El concepto de la unidad del peronismo no es algo que hoy nos atraiga o nos seduzca. Lo importante es comenzar un debate y una reconstrucción política que pueda plantear a la sociedad la esperanza, una alternativa y un recambio de dirigentes".



Tras plantear que este espacio peronista dialoguista "es la verdadera oposición", la presidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, aseguró que además que este espacio está "avanzando en la coordinación parlamentaria para atender los problemas reales de las personas de carne y hueso que son muchos".



A su turno, el senador salteño Rodolfo Urtubey manifestó: "Este es un espacio amplio de muchos dirigentes peronistas que contribuimos en forma decisiva a la gobernabilidad de la Argentina y lo vamos a seguir haciendo, pero hoy la gobernabilidad requiere la existencia de una alternativa de gobierno que mire hacia el futuro y no hacia el pasado para garantizar la consolidación del sistema democrático".



Antes del inicio del encuentro, el titular del interbloque Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner, dialogó con la prensa y planteó que otro de los desafíos de este espacio "es volver a dialogar con sectores que no coinciden con lo que hizo el gobierno anterior y se enojaron con el peronismo", tal como ocurrió con el campo luego del conflicto por la resolución 125, en 2008.



Junto a Pichetto y Urtubey estuvieron los senadores Pedro Guastavino y Kunath (Entre Ríos), Carlos Caserio (Córdoba), Camau Espínola (Corrientes), Julio César Catalán Magni y José Anatolio Ojeda (Tierra del Fuego), Luenzo (Chubut) y Guillermo Snopek (Jujuy).



Los diputados de Argentina Federal que estuvieron presentes fueron Kosiner, Diego Bossio, Martín Llaryora, Juan José Bahillo, Mayda Cresto y los massistas Camaño, Marco Lavagna, José Ignacio De Mendiguren y Daniel Arroyo, mientras que por parte del randazzismo fue la dirigente Florencia Casamiquela.