Habrá frente al Congreso marchas a favor y en contra del aborto legal

Las organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tomarán la delantera a las 9:30 cuando concentren frente al anexo de la Cámara baja y no se moverán de allí hasta las 18:00, horario en que realizarán un "pañuelazo" en señal de apoyo al proyecto de ley que se debatirá en el plenario de comisiones.



A su vez, está prevista una conferencia de prensa el lunes a las 12:00, aunque con lugar a confirmar ya que todavía no se garantizó un salón en el anexo para llevarla a cabo.



En paralelo, la Unidad Provida, la red de organizaciones sociales que se definen en contra de la despenalización del aborto, no se quedará atrás en la pulseada por ganar la calle en una jornada de alta exposición mediática: movilizarán al mismo punto de concentración para desplegar allí un "banderazo" en defensa del "derecho a la vida" del "niño por nacer", a partir de las 15:30.



"Salimos a las calles con un banderazo para mostrar que una mayoría rechaza esta ley que se pretende instalar desde afuera, que no representa el sentir de la mayoría de los argentinos y para que se nos deje de mentir. Las mujeres no morimos por abortos clandestinos. Estamos muriendo por pobreza y por las fallas del sistema de salud", consideró Camila Duro, referente del Frente Joven, una de las organizaciones más activas de la Unidad Provida.



Si bien desde ambos comandos de campaña se comprometieron a evitar cualquier tipo de provocación, todo indica que la tensión se adueñará de la escena ya que durante varias horas de la tarde convivirán ambas manifestaciones.



Según supo NA, se podría disponer un vallado para separar a los dos grupos y de esa manera minimizar los riesgos de incidentes, aunque todavía resta pulir los detalles de la logística.



En diálogo con NA, el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky (PRO), quien quedó a cargo de la moderación de los plenarios, detalló que serían alrededor de 36 los oradores en la primera audiencia.



Además, señaló que por tratarse de la primera audiencia sería un "buen mensaje" que ambos sectores puedan participar, en el marco de una jornada dividida en dos bloques, con 18 oradores por cada sector.



De todos modos, no se descarta que la reunión informativa se dedique exclusivamente a disertantes favorables a la iniciativa de despenalización y se destine una segunda audiencia a aquellos que se pronuncian en contra.



La lista de oradores no está definida, pero integrantes de la Campaña adelantaron a NA que ya están anotados diputados de siete bloques (Frente para la Victoria, PRO, Partido Obrero, PTS, Libres del Sur, Movimiento Evita, Evolución), de dos organismos de Derechos Humanos, dos representantes del sector de la salud pública, dos juristas, un académico, dos integrantes de organizaciones feministas, y una ciudadana que afrontó la problemática y brindará su testimonio.