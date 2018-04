Macri: "El modelo de crear empleo en el Estado está agotado"

Política Bordet pidió articular políticas públicas para activar sector foresto industrial

El presidente Mauricio Macri se reunió hoy en Misiones con gobernadores del Noreste (NEA) para repasar la agenda de obras de infraestructura y planes para dotar de mayor competitividad a las economías de la región, y remarcó que esas iniciativas son "pensando en la gente, no en las elecciones" de 2019.De esa forma, el jefe de Estado buscó minimizar las lecturas políticas acerca de que su desembarco en el norte argentino apuntaba a estrechar sus lazos con los gobernadores y negociar obras a cambio de respaldo en las votaciones en el Congreso Nacional."Se apresuran (los que hacen esas lecturas). La política es como el fútbol: todos empiezan a hablar de los pases dos meses antes de que se abra el mercado de pases y después todo lo que se decía no sucede", comparó el mandatario, al tiempo que pidió a la "dejar la rosca política para cuando se acerquen las elecciones".Y sobre las iniciativas abordadas con cada uno de los gobernadores, señaló que esa agenda "es para la gente del NEA y no por las elecciones".Por otro lado, remarcó que "el modelo de crear empleo en el Estado está agotado" y criticó la existencia de leyes que obligan al sector privado e reinvertir, al señalar que "es como decir te obligo a que seas hincha de Racing".Macri se pronunció así tras una extensa jornada de trabajo en la ciudad de Puerto Iguazú, donde visitó varios sitios y mantuvo reuniones de trabajo con los gobernadores Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gildo Insfrán (Formosa).En su primera actividad, Macri recorrió las obras de modernización del Aeropuerto Internacional de Iguazú, donde fue recibido por Passalacqua; luego visitó a una familia de emprendedores en las afueras de Puerto Iguazú, dedicados al sector agro-eco-turístico, y posteriormente visitó, junto a la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, un jardín maternal que recibe asistencia del Gobierno nacional.Por la tarde, se desarrollaron las reuniones, por separado, con los gobernadores en el Viejo Hotel de Cataratas, con el mismo mecanismo: primero a solas y luego se sumaban los ministros nacionales y provinciales.Macri estuvo acompañado por los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Agroindustria, Luis Etchevehere; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Producción, Francisco Cabrera; de Energía, Juan José Aranguren; de Turismo, Gustavo Santos, y de Ambiente, Sergio Bergman.En primer término se entrevistó con el chaqueño Peppo, con quien avanzó en proyectos para la provincia "en materia de infraestructura, energía, conectividad y desarrollo social, en el marco de la Agenda Regional que lleva adelante la Nación para el NEA", informó Presidencia.Dialogaron sobre la construcción de cloacas y tendido de agua potable para aquellas poblaciones con falta de infraestructura, especialmente en Villa Ángela y la zona del Impenetrable Chaco, a través del mecanismo de Participación Pública Privada (PPP) y avanzaron en el proyecto de obras viales y la construcción de una ruta rápida y segura que conecte la zona norte de Chaco con Santiago del Estero, se informó.Otros de los puntos que trataron fue la posibilidad de construir puertos que faciliten la salida de los productos de las economías regionales, en tanto que Peppo solicitó la ampliación de la cantidad de Espacios de Primera Infancia, donde los niños más pequeños reciben cuidados y estimulación temprana, así como la construcción de casas de jóvenes.Luego fue el turno de la reunión con el correntino Valdés, en la que se analizaron los avances que está realizando en materia de turismo y obras viales en esa provincia.Además, hablaron sobre poner en marcha un sistema de disposición final de residuos y tratamientos de líquidos cloacales.Por último, el Presidente se reunió con el formoseño Insfrán con quien dialogó sobre un proyecto de avanzar en una mejora en la transitabilidad de la ruta nacional 11 y construir una avenida de circunvalación en la capital provincial.También hablaron sobre el avance del Centro de Medicina Nuclear que lleva adelante la provincia y que estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), indicó Presidencia.A última hora de la tarde, Macri encabezó en la localidad de Puerto Esperanza, junto a todos los gobernadores del NEA, una mesa de competitividad foresto industrial, cuya meta es alcanzar en 2030 los dos millones de hectáreas forestadas en todo el país y de la cual participó el entrerriano, Gustavo Bordet.