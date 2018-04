El "Peronismo Federal" se reúne en Gualeguaychú

El bloque del Frente Renovador acordó asistir al encuentro luego de una charla que mantuvieron en los últimos días el líder del espacio, Sergio Massa, y el senador Miguel Ángel Pichetto, principal organizador del evento junto a su par entrerriano Pedro Gustavino.



La cumbre se desarrollará en el hotel Aguay a con el objetivo de poner en marcha en forma pública el armado de un polo de poder peronista alejado del kirchnerismo que se convierta en una alternativa a Cambiemos en las presidenciales de 2019.



Por el momento no participará ningún representante de la "Liga de Gobernadores", pero los mandatarios provinciales sí les dieron la invitación a sus legisladores, quienes los representan en las Cámaras de Diputados y Senadores nacionales.



Por el massismo irán los diputados Graciela Camaño (jefa de la bancada), Daniel Arroyo, José Ignacio de Mendiguren, Marco Lavagna y Raúl Pérez, además de los legisladores bonaerenses del FR Jorge D´Onofrio, Lisandro Bonelli y José Luis Pallares, pudo saber NA.



Del randazzismo, en tanto, viajarán el ex diputado nacional Oscar Romero y Florencia Casamiquela.



Será la presentación en sociedad de un armado político que viene incubándose tras bambalinas desde hace unos meses y que además de contar con el apoyo de la "Liga de gobernadores", incluye a Massa, en tanto que hay conversaciones avanzadas para sumar al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo.



Sin bien evitan hablar de candidaturas con nombres propios, quien se perfila con serias chances de representar al "Peronismo Federal" para las presidenciales del 2019 es el mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey.



Massa ya se había juntado meses atrás con Pichetto, cuando acordaron un trabajo conjunto de los equipos económicos de ambos espacios, aunque en los últimos días volvieron a verse las caras de manera privada para avanzar "en una cuestión más política", relataron fuentes de la bancada massista a NA.



Fue en esta ocasión en la que llegaron a un acuerdo para participar de la cumbre del "Peronismo Federal", que busca tomar carrera de cara a las próximas elecciones con una "propuesta superadora" con el PJ como columna vertebral.



El jefe del interbloque Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner, y sus pares justicialistas Diego Bossio, Martín Llaryora, Mayda Cresto y Juan José Bahíllo ya están confirmados, y se sumarán a los senadores Rodolfo Urtubey, Carlos "Camau" Espínola y Carlos Caserio.



"El objetivo es mostrar que hay un espacio de trabajo con representantes en ambas cámaras que van a trabajar en un mismo proyecto de país. Es un armado que está dispuesto a apoyar a un candidato que salga del grupo de gobernadores", aseguraron a NA fuentes parlamentarias del "Peronismo Federal", que admitieron que Urtubey es el nombre que más fichas tiene.



Pese a la presión que ejerce sobre él todo el arco del PJ anti-K, el mandatario salteño no concurrirá a la cumbre porque prefiere no mostrar las cartas por adelantado: sin embargo, el "operativo clamor" está en marcha y ya son varios los gobernadores que le levantaron el pulgar a Urtubey, quien a fines del año que viene se queda sin reelección en Salta.



Este plan, que de concretarse volvería a fragmentar electoralmente al peronismo, genera ruidos en un sector del Frente Renovador (Felipe Solá, Daniel Arroyo y Facundo Moyano), más partidario de un esquema de unidad de todo el arco del justicialismo.



Tampoco en el randazzismo hay una convicción unánime en este sentido: por lo pronto, Alberto Fernández y el Movimiento Evita, que acompañaron al de Chivilcoy en su última aventura electoral, vienen dando señales de sentirse más cómodos en un frente de unidad con el kirchnerismo que cerca de la construcción que proponen Pichetto y compañía.