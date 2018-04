Proyectan refaccionar el edificio de la escuela Santa Fe

El vicegobernador, Adán Bahl, convocó este jueves a autoridades de la provincia en materia de obra pública y directivos de la escuela N° 11 provincia de Santa Fe de Paraná para analizar el proyecto de puesta en valor de la institución. "Paraná debe cuidar los edificios que guardan nuestra historia cultural" dijo Bahl durante el encuentro.Participaron de la reunión el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; la directora de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, Ana Abreu, la Jefa de Estudios y Proyectos de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, Silvia Oldani, junto a técnicos de esa misma repartición y la directora y vicedirectora de la escuela, Evangelina Blasón y Nancy Sánchez respectivamente. El objetivo del encuentro fue analizar el proyecto de puesta en valor de la Escuela N° 11 provincia de Santa Fe, obra que completa la realizada hace dos años e incluye la pintura del edificio, impermeabilización de los techos y la restauración de los murales."Debemos cuidar y valorar los edificios públicos de Paraná. La escuela Santa Fe cumplió 100 años y si bien el edificio no es centenario, guarda un patrimonio cultural importante para la ciudad. Hace un tiempo la provincia realizó una intervención estructural significativa que ahora vamos a completar poniendo en valor el inmueble" fundamentó Bahl al momento de la convocatoria y recordó que "esta escuela me dio las primeras herramientas para defenderme en la vida y es una institución ejemplar para esa barriada de Paraná".A su turno, la directora de la escuela, Evangelina Blasón, explicó que en los próximos días habrá una nueva reunión donde la provincia, tras analizar los plazos y presupuestos, presentará ajustes del proyecto que podría ponerse en marcha durante este 2018. "En el año del centenario de nuestra escuela es muy significativo estar pensando en obras que nos darán las óptimas condiciones de trabajo y queremos hacer explícita nuestra gratitud hacia el vicegobernador que como ex alumno está trabajando junto a toda la comunidad educativa" indicó.